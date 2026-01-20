Administración Trump solicita a jueza rechazar freno a redadas migratorias en Minnesota

MINNEAPOLIS.-La administración Trump está instando a un jueza a rechazar los esfuerzos de Minnesota y de las ciudades de Minneapolis y St. Paul para detener las redadas migratorias que han estremecido a esas comunidades.

El Departamento de Justicia calificó la demanda, presentada poco después del tiroteo fatal de Renee Good por un agente de inmigración, como “legalmente frívola”. Los abogados argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional está actuando dentro de sus poderes legales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Las redadas han hecho que el estado sea más seguro con la detención de más de 3.000 personas que estaban en el país ilegalmente, declaró el gobierno el lunes en un documento judicial.

“En pocas palabras, Minnesota quiere un veto sobre la aplicación de la ley federal”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, señaló que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con sus redadas. Describió a los agentes armados como mal entrenados y dijo que la “invasión” debe cesar.

Se esperan más gestiones judiciales y no se sabe cuándo la jueza Katherine Menendez tomará una decisión.

Ilan Wurman, quien enseña derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, duda que los argumentos del estado tengan éxito.

“No hay duda de que la ley federal es suprema sobre la ley estatal, que la aplicación de la ley de inmigración está dentro del poder del gobierno federal, y que el presidente, dentro de los límites legales, puede asignar más recursos federales a los estados que han sido menos cooperativos en ese espacio de aplicación que otros estados”, dijo Wurman a The Associated Press.