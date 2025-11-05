Advierte António Guterres que la guerra en Sudán “se está saliendo de control”

/ 5 noviembre 2025
    Advierte António Guterres que la guerra en Sudán “se está saliendo de control”
    El Secretario General Antonio Guterres interviene durante la XV Cumbre de la ASEAN en las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la XLVII Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur. Foto: AP/Chalinee Thirasupa

El secretario general de la ONU pidió un inmediato alto el fuego del conflicto que lleva dos años y que se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo

DUBÁI- Guterres advirtió que la guerra en Sudán “se está saliendo de control” después de una fuerza paramilitar se hiciera con el control de la ciudad de El Fasher en Darfur, que actualmente está sitiada y asolada por la hambruna.

Cientos de miles de civiles están atrapados por este asedio”, aseveró Guterres, quien prosigue explicando que “la gente está muriendo de desnutrición, enfermedades y violencia”, además precisó que hay “reportes creíbles de ejecuciones generalizadas desde que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) entraron en la ciudad”.

Por otra parte, supuestamente las FAR mataron a más de 450 personas en un hospital, también asesinaron de civiles y llevaron acabo agresiones sexuales en contra de etnias al tomar la ciudad la semana pasada.

Durante 18 meses sitiaron El Fasher, impidieron la entrada de alimentos y otros suministros necesarios para miles de personas.

En su defensa, las FAR rechazan que cometieron dichas atrocidades, sin embargo, los testimonios de aquellos que huyeron, los videos en línea y las imágenes satelitales evidencian una visión terrorífica de las secuelas de su ataque. El alcance de la violencia aún continúa incierto por a las malas comunicaciones en la región.

UN CONFLICTO MILITAR DESDE 2023

La guerra entre las FAR y el ejército sudanés ha desvastado al país desde que inició en abril de 2023, en la que mas de 40,000 personas han sido asesinadas, de acuerdo a datos de la ONU, no obstante, los grupos de ayuda resaltan que el verdadero número de muertos podría ser micho alto.

$!Esta imagen satelital que muestra lo que los expertos sospechan que es una fosa común que se está excavando cerca de una mezquita en El Fasher, Sudán.
Esta imagen satelital que muestra lo que los expertos sospechan que es una fosa común que se está excavando cerca de una mezquita en El Fasher, Sudán. Foto: AP/Vantor

Como consecuencia de los combates, 14 millones de personas han sido desplazadas y aumentaron brotes de enfermedades; mientras que dos regiones de Sudán actualmente están lidiando con la hambruna, misma que amenaza con extenderse.

Al ser cuestionado Guterres sobre que Cuando consideraba la posibilidad de establecer una misión de paz internacional en Sudán, respondió que era fundamental “reunir a toda la comunidad internacional y a todos aquellos que tienen influencia en relación con Sudán para detener los combates”.

Por lo que consideró que es importante asegurarse de que “ no entren más armas en Sudán”.

Necesitamos crear mecanismos de rendición de cuentas porque los crímenes que se están cometiendo son horrendos”, concluyó.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.

Temas


Conflictos
Guerras
Paz

Localizaciones


Sudán

Personajes


António Guterres

Organizaciones


ONU

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

