Advierte António Guterres que la guerra en Sudán “se está saliendo de control”

DUBÁI- Guterres advirtió que la guerra en Sudán “se está saliendo de control” después de una fuerza paramilitar se hiciera con el control de la ciudad de El Fasher en Darfur, que actualmente está sitiada y asolada por la hambruna.

“Cientos de miles de civiles están atrapados por este asedio”, aseveró Guterres, quien prosigue explicando que “la gente está muriendo de desnutrición, enfermedades y violencia”, además precisó que hay “reportes creíbles de ejecuciones generalizadas desde que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) entraron en la ciudad”.

Por otra parte, supuestamente las FAR mataron a más de 450 personas en un hospital, también asesinaron de civiles y llevaron acabo agresiones sexuales en contra de etnias al tomar la ciudad la semana pasada.

Durante 18 meses sitiaron El Fasher, impidieron la entrada de alimentos y otros suministros necesarios para miles de personas.

En su defensa, las FAR rechazan que cometieron dichas atrocidades, sin embargo, los testimonios de aquellos que huyeron, los videos en línea y las imágenes satelitales evidencian una visión terrorífica de las secuelas de su ataque. El alcance de la violencia aún continúa incierto por a las malas comunicaciones en la región.

UN CONFLICTO MILITAR DESDE 2023

La guerra entre las FAR y el ejército sudanés ha desvastado al país desde que inició en abril de 2023, en la que mas de 40,000 personas han sido asesinadas, de acuerdo a datos de la ONU, no obstante, los grupos de ayuda resaltan que el verdadero número de muertos podría ser micho alto.