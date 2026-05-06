Advierte EU acciones contra gobiernos ‘cómplices’ de los cárteles

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    Advierte EU acciones contra gobiernos ‘cómplices’ de los cárteles
    Por primera vez, los cárteles del narco fueron colocados entre las tres principales prioridades de EU. AP

En su Estrategia Antiterrorismo, el Gobierno de Donald Trump ubica a cárteles de México y pandillas de Latinoamérica al nivel de Al Qaeda o el Estado Islámico

La Administración del Presidente Donald Trump advirtió el miércoles estar lista para tomar acciones unilaterales en contra de los cárteles del narcotráfico ubicados en el continente americano especialmente en los países en donde existan Gobiernos “cómplices” de dichas organizaciones.

Al dar a conocer la edición 2026 de la Estrategia Antiterrorismo de Estados Unidos, la Casa Blanca ubicó por primera vez a los cárteles del narcotráfico en las Américas como una de sus tres principales prioridades asegurando que continuará con sus campañas militares, policiales y militares en contra de tales grupos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-e-iran-estan-cerca-de-llegar-a-un-acuerdo-para-poner-fin-a-la-guerra-tras-67-dias-NH20505866

“Continuaremos nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas por el Presidente (Trump)”, asegura la nueva estrategia antiterrorismo.

“Al mismo tiempo, seguiremos atacando sus finanzas y sus redes de suministro de precursores para paralizar sus medios de producción y el movimiento de sus ganancias. Lo haremos en colaboración con los Gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el Gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”.

Entre 2025 y 2026, la Administración Trump ha designado a 15 cárteles y pandillas ubicadas en diversos países de América Latina y el Caribe como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por su siglas en inglés) y entre las que se encuentran seis de los más relevantes cárteles del narcotráfico con sede en México.

“Bajo la Presidencia de Trump, EU continuará desmantelando las redes de los cárteles y desbaratando sus canales de reclutamiento y financiamiento hasta que sean neutralizados así como los regímenes que los ayudaron ya no puedan hacerlo”, agregó la Estrategia Nacional Antiterrorismo publicada cada seis años.

Los cárteles mexicanos designados como FTOs por la Administración Trump incluyen al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste (remanentes de Los Zetas), a La Nueva Familia Michoacana así como a los llamados Cárteles Unidos de Michoacán.

La advertencia de la Casa Blanca contra los Gobiernos cómplices de cárteles llega una semana tras que el Departamento de Justicia de EU publicara una inédita acusación criminal en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y ex funcionarios por cooperar con el Cártel de Sinaloa.

En su edición 2026 de la Estrategia Antiterrorismo, la Casa Blanca de Trump ubica a los cárteles del narcotráfico de México y a las pandillas de América Latina al mismo nivel que grupos islamistas radicales como Al Qaeda o el Estado Islámico, responsables de múltiples atentados terroristas alrededor del mundo.

En algo considerado controversial, la Administración Trump añadió también como una de sus principales amenazas para combatir a grupos “izquierdistas extremistas” entre los que ubicó grupos que denominó como organizaciones “anarquistas”, “ant-fascistas”, “pro-transgenero” y en general “anti-estadounidense”.

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