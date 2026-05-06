EU e Irán están ‘cerca’ de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra tras 67 días

Estados Unidos e Irán están cerca de llegar a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para poner fin a su guerra de nueve semanas y media y establecer planes para conversaciones sobre el futuro del programa nuclear de la República Islámica, según informó el Washington Post, una fuente paquistaní familiarizada con los esfuerzos de mediación.

Por otra parte, Reuters citó a una fuente pakistaní que, en referencia a un posible acuerdo, dijo: “Lo cerraremos muy pronto. Estamos cerca”.

El memorándum, del que informó inicialmente Axios , está siendo negociado por los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y declararía el fin del conflicto, al tiempo que abriría un plazo de 30 días para elaborar un acuerdo final que permita reabrir completamente el estrecho de Ormuz, aliviar las sanciones estadounidenses, liberar miles de millones de dólares iraníes congelados y regular el programa nuclear de la nación de Oriente Medio.

Fuentes estadounidenses familiarizadas con los esfuerzos de mediación han declarado repetidamente que las partes necesitaban “plasmar algo por escrito” antes de que se pudiera considerar seriamente cualquier acuerdo.

El movimiento para poner fin a las hostilidades surgió después de que el presidente Trump anunciara abruptamente el fin de su iniciativa “Proyecto Libertad” para reabrir el estrecho de Ormuz al transporte marítimo mundial después de solo dos días, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los periodistas que la campaña estadounidense contra Irán había “terminado”.

Rubio también dijo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que “ha llegado el momento de que Irán tome una decisión sensata, y obviamente no les resulta fácil hacerlo, porque tienen una fractura en su propio sistema de liderazgo”.

“Y aparte de eso, quiero decir, los altos cargos de ese gobierno están, por decirlo suavemente, completamente desequilibrados. Así que tenemos que abordar ese problema, y es difícil porque es complicado superar esa mentalidad dentro de su sistema”.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, había declarado a los periodistas en el Pentágono el martes por la mañana que Estados Unidos consideraba que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de línea dura, controlaba el gobierno de Irán en lugar del líder supremo nominal, Mojtaba Khamenei .

Como muestra de la división dentro del liderazgo iraní, Seyed Mohammad Marandi, un académico que formó parte de la delegación que viajó a Pakistán para una ronda inicial de conversaciones de paz el mes pasado , desestimó el informe de Axios sobre X como “una herramienta para la manipulación del mercado por parte de la Casa Blanca”.

“La República Islámica está totalmente preparada para un posible ataque importante antes del viaje de Trump a China [14 y 15 de mayo]”, añadió Marandi, quien posteriormente afirmó a The Post que no existe ninguna versión iraní del borrador del memorándum.

Las noticias sobre los avances en las conversaciones de paz provocaron que el precio de referencia del petróleo crudo Brent se desplomara por debajo de los 100 dólares por barril el miércoles por la mañana, su nivel más bajo en dos semanas.

En una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt, Trump estimó que la guerra podría durar “otras dos semanas” o “quizás tres”, pero 24 horas después ofreció una actualización más optimista.

“A petición de Pakistán y otros países, debido al tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y, además, al gran progreso logrado hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en plena vigencia, el Proyecto Libertad (el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz) se suspenderá por un breve período para determinar si el acuerdo puede finalizarse y firmarse”, anunció Trump en Truth Social el martes por la noche.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, respondió el miércoles por la mañana que estaba “agradecido al presidente Donald Trump por su valiente liderazgo y su oportuno anuncio”, y reveló que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman también le había pedido a Trump que aplazara la reapertura forzosa del estrecho para dar una oportunidad a las negociaciones.