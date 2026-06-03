Advierte informe que la interrupción del suministro energético desde Medio Oriente va a golpear a la economía global

Las economías más golpeadas serían las asiáticas que dependen del petróleo crudo, los combustibles y el gas natural del golfo Pérsico, suministros que se han visto en gran medida estrangulados por el cierre del estrecho de Ormuz. Y los países más pobres, donde la gente destina una mayor parte de sus ingresos a combustible y alimentos, también se verían gravemente afectados, indicó la OCDE.

FRÁNCFORT- La interrupción prolongada de los suministros de energía procedentes de Oriente Medio debido a la guerra con Irán asestaría un duro golpe a la economía mundial, enviando a algunos países a la recesión y propagando la inflación y un mayor desempleo, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en un informe publicado el miércoles.

Pero las consecuencias del fuerte aumento de los precios de la energía y de la inflación se sentirían en todo el mundo. El crecimiento global se desplomaría a niveles no vistos salvo en grandes reveses como la pandemia de COVID-19 y la crisis financiera mundial y recesión de finales de la década de 2000. En el escenario de interrupción prolongada de la OCDE, el crecimiento mundial se desacelera del 3,4% del año pasado al 2,1% este año y al 1,8% en 2027, lo que podría empujar a algunas economías a entrar en recesión o a quedar cerca de ella.

En un escenario distinto de la OCDE para una interrupción limitada en el tiempo, en el que la producción energética y los envíos desde el Golfo Pérsico comienzan a volver a los niveles previos a la guerra a mediados de este año, el crecimiento se desaceleraría al 2,8% este año y repuntaría al 3,1% el próximo año.

“La economía mundial entró en 2026 con un impulso sólido, pero las perspectivas se han debilitado significativamente desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, con efectos que probablemente se sentirán durante algún tiempo”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

“Cuanto más duren las interrupciones, mayores serán los costos económicos y sociales”, añadió.

Cormann advirtió que el gasto público destinado a aliviar los costos de la energía debía enfocarse en quienes más lo necesitan y ser temporal, para evitar acumular un exceso de deuda pública y preservar los incentivos para ahorrar energía.

Pese a repetidos brotes de violencia, un alto al fuego declarado en la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue oficialmente vigente. Sin embargo, el riesgo persistente para el transporte marítimo significa que el tráfico a través del estrecho de Ormuz se ha reducido a un goteo, con una caída de más del 90% en comparación con antes de la guerra. Eso ha alterado cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo crudo y productos combustibles, así como de gas natural.

El informe de la OCDE se publica después de un estudio de la ONU de que los precios más altos de la energía afectarán a casi 1.000 millones de personas en países más pobres y pequeños estados insulares que dependen del combustible importado, obligándolos a elegir entre cubrir las facturas de energía e invertir en servicios públicos esenciales. Más del 30% de las personas en esos países ya vive por debajo de la línea de pobreza extrema, definida como vivir con 3 dólares o menos al día.

La OCDE es una organización intergubernamental internacional y un foro de políticas de 38 democracias con economías de mercado, con sede en París.