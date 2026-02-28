Advierte Rusia que los ataques de EU e Israel a Irán son un “acto de agresión armada no provocada”

Internacional
/ 28 febrero 2026
    El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026. AP/Vahid Salemi

Moscú calificó de “inaceptable” el bombardeo de instalaciones nucleares bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y manifestó que estaba dispuesto a ayudar a negociar una solución pacífica

MOSCÚ- Rusia condenó el sábado los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán describiéndolos como un “acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, miembro de Naciones Unidas”, y exigió el cese inmediato de la campaña militar y el regreso a la diplomacia.

En un comunicado publicado en Telegram, el Ministerio de Exteriores acusó a Washington y Tel Aviv de “escudarse” en las preocupaciones sobre el programa nuclear de Teherán mientras buscan un cambio de régimen.

Advirtió que la campaña podría desencadenar una “catástrofe humanitaria, económica y posiblemente radiológica” en la región, y acusó a Estados Unidos e Israel de “sumir a Oriente Medio en el abismo de una escalada incontrolada”.

El ministerio también dijo que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, habló por teléfono con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

Araghchi informó a Lavrov sobre los intentos de Irán de repeler los ataques y dijo que Irán buscaría convocar una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, indicó. Lavrov reiteró la condena de Rusia a los ataques de Estados Unidos e Israel y la disposición de Moscú a ayudar a negociar la paz.

Moscú calificó de “inaceptable” el bombardeo de instalaciones nucleares bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y manifestó que estaba dispuesto a ayudar a negociar una solución pacífica, al tiempo que atribuyó toda la responsabilidad de la escalada a Estados Unidos e Israel.

“La responsabilidad por las consecuencias negativas de esta crisis provocada por el hombre, incluida una cadena de reacción impredecible y una violencia en espiral, recae enteramente en ellos”, dijo el comunicado.

El Ministerio de Exteriores de Rusia también condenó lo que calificó como “la naturaleza serial de los ataques desestabilizadores llevados a cabo por la administración estadounidense”, acusando a Estados Unidos de atacar “los pilares jurídicos internacionales del orden mundial”.

Rusia ha mantenido durante décadas un delicado equilibrio en Oriente Medio, tratando de navegar sus cálidas relaciones con Israel incluso mientras ha desarrollado fuertes lazos económicos y militares con Irán.

Las fuerzas iraníes y marineros rusos realizaron la semana pasada ejercicios anuales en el golfo de Omán y el océano Índico destinados a “mejorar la coordinación operativa así como el intercambio de experiencias militares”, informó la agencia estatal iraní IRNA.

Algunos observadores en Moscú sostienen que el foco en la confrontación entre Israel e Irán podría distraer la atención global de la guerra en Ucrania y jugar a favor de Rusia al debilitar potencialmente el apoyo occidental a Kiev.

