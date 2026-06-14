Advierten pérdidas globales por 100 bdp por fenómeno climático ‘El Niño’

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó el desarrollo de un nuevo episodio de El Niño, mientras que diversos modelos climáticos apuntan a que podría evolucionar hacia un fenómeno de gran intensidad, conocido como “Súper El Niño”.

El fenómeno climático conocido como “El Niño” podría convertirse en uno de los eventos meteorológicos más costosos de la historia reciente, con pérdidas económicas globales que superarían los 100 billones de pesos, según estimaciones de especialistas en clima y economía.

Investigadores de la Universidad de Dartmouth estiman que eventos anteriores provocaron pérdidas equivalentes a más de 80 billones de pesos entre 1982 y 1983, y cerca de 115 billones de pesos durante el episodio de 1997-1998, considerado uno de los más severos del último siglo.

GOLPE A ALIMENTOS, COMERCIO Y CADENAS DE SUMINISTRO

Los especialistas explican que El Niño altera los patrones climáticos en gran parte del planeta, provocando sequías, inundaciones, olas de calor y daños a la producción agrícola.

Las consecuencias económicas incluyen: menores cosechas de granos básicos, incrementos en los precios de alimentos, interrupciones en cadenas de suministro globales, aumento de costos logísticos y de transporte y menor productividad laboral por fenómenos extremos.

En países asiáticos productores de arroz, como India, Indonesia y Malasia, ya existen advertencias sobre posibles reducciones en las cosechas debido a menores lluvias. En algunos casos, las autoridades prevén caídas de hasta 10% en los rendimientos agrícolas.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A MÉXICO?

Aunque México no suele estar entre los países más afectados directamente por El Niño, sí podría resentir sus efectos a través de mayores precios internacionales de alimentos, fertilizantes y materias primas.

Especialistas advierten que una menor producción global de cultivos como maíz, trigo y arroz podría traducirse en mayores costos para consumidores y empresas durante los próximos meses.

También podrían presentarse alteraciones en los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del país, con impactos sobre la agricultura y el suministro de agua.

EL COSTO REAL APARECE AÑOS DESPUÉS

Justin Mankin, investigador de Dartmouth, señala que el verdadero impacto económico de El Niño no se limita a los daños inmediatos causados por inundaciones o sequías.

Las pérdidas se acumulan durante años debido a la reducción de inversiones, afectaciones educativas, menor productividad y daños persistentes a sectores estratégicos de la economía.

De mantenerse los pronósticos actuales, el fenómeno podría convertirse en el El Niño más costoso del que se tenga registro, con pérdidas globales que superarían ampliamente los 100 billones de pesos.



Con información de USA Today