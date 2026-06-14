Advierten pérdidas globales por 100 bdp por fenómeno climático ‘El Niño’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Advierten pérdidas globales por 100 bdp por fenómeno climático ‘El Niño’
    Especialistas en clima prevén que este año se agudicen los efectos del fenómeno climático en el mundo. UNSPLASH

Los análisis también apuntan a un incremento sostenido en los precios de alimentos en todo el mundo

El fenómeno climático conocido como “El Niño” podría convertirse en uno de los eventos meteorológicos más costosos de la historia reciente, con pérdidas económicas globales que superarían los 100 billones de pesos, según estimaciones de especialistas en clima y economía.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó el desarrollo de un nuevo episodio de El Niño, mientras que diversos modelos climáticos apuntan a que podría evolucionar hacia un fenómeno de gran intensidad, conocido como “Súper El Niño”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/incrementan-casos-de-gusano-barrenador-en-estados-unidos-DG21368658

Investigadores de la Universidad de Dartmouth estiman que eventos anteriores provocaron pérdidas equivalentes a más de 80 billones de pesos entre 1982 y 1983, y cerca de 115 billones de pesos durante el episodio de 1997-1998, considerado uno de los más severos del último siglo.

GOLPE A ALIMENTOS, COMERCIO Y CADENAS DE SUMINISTRO

Los especialistas explican que El Niño altera los patrones climáticos en gran parte del planeta, provocando sequías, inundaciones, olas de calor y daños a la producción agrícola.

Las consecuencias económicas incluyen: menores cosechas de granos básicos, incrementos en los precios de alimentos, interrupciones en cadenas de suministro globales, aumento de costos logísticos y de transporte y menor productividad laboral por fenómenos extremos.

En países asiáticos productores de arroz, como India, Indonesia y Malasia, ya existen advertencias sobre posibles reducciones en las cosechas debido a menores lluvias. En algunos casos, las autoridades prevén caídas de hasta 10% en los rendimientos agrícolas.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A MÉXICO?

Aunque México no suele estar entre los países más afectados directamente por El Niño, sí podría resentir sus efectos a través de mayores precios internacionales de alimentos, fertilizantes y materias primas.

Especialistas advierten que una menor producción global de cultivos como maíz, trigo y arroz podría traducirse en mayores costos para consumidores y empresas durante los próximos meses.

También podrían presentarse alteraciones en los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del país, con impactos sobre la agricultura y el suministro de agua.

EL COSTO REAL APARECE AÑOS DESPUÉS

Justin Mankin, investigador de Dartmouth, señala que el verdadero impacto económico de El Niño no se limita a los daños inmediatos causados por inundaciones o sequías.

Las pérdidas se acumulan durante años debido a la reducción de inversiones, afectaciones educativas, menor productividad y daños persistentes a sectores estratégicos de la economía.

De mantenerse los pronósticos actuales, el fenómeno podría convertirse en el El Niño más costoso del que se tenga registro, con pérdidas globales que superarían ampliamente los 100 billones de pesos.

Con información de USA Today

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Respaldo familiar puede marcar la diferencia para las infancias LGBT+: testimonios durante la Marcha del Orgullo en Saltillo

Respaldo familiar puede marcar la diferencia para las infancias LGBT+: testimonios durante la Marcha del Orgullo en Saltillo
Detienen a Héctor ‘N’ por presunto enriquecimiento ilícito en Veracruz

Detienen a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito en Veracruz
La Fiscalía de Veracruz entregó a la FGR la carpeta por la desaparición de Roxana Guzmán y confirmó que hasta ahora no existen personas detenidas.

FGR atrae investigación por desaparición de la periodista Roxana Guzmán; no hay detenidos
Claudia Sheinbaum inaugura la central de ciclo combinado de Manzanillo

Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado de Manzanillo, Colima
Desmantelan narcolaboratorio en Zapopan, Jalisco

Elementos de seguridad aseguran un kilo de fentanilo en Zapopan, Jalisco

Personas se congregan durante una protesta contra el racismo frente al Ayuntamiento de Belfast, Irlanda del Norte, motivada por los disturbios registrados tras el ataque con cuchillo a un hombre, el sábado 13 de junio de 2026.

Marchan miles en Belfast para condenar ola de ataques antinmigrantes

Captura de video tomada de una publicación en la cuenta oficial en X @Nasdaq que muestra al magnate Elon Musk hablando durante la salida a la bolsa de su compañía SpaceX.

¿Qué significa, en términos reales, el billón de Elon Musk?
Tren de Aragua es considerado como una organización terrorista por los Estados Unidos

Trump eliminó en territorio venezolano a líder de Tren de Aragua