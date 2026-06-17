Advierten que acuerdo entre EU e Irán deja a la República Islámica en una ‘posición estratégica más sólida

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    Advierten que acuerdo entre EU e Irán deja a la República Islámica en una ‘posición estratégica más sólida
    El instituto manifestó su preocupación por el “lenguaje ambiguo” sobre el estrecho de Ormuz en el borrador. AP

El instituto señala que Irán podría recibir ayuda económica adicional si cumple los términos del memorando de entendimiento

Según un grupo de expertos no partidista, el supuesto borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, destinado a poner fin a la guerra, dejará a la República Islámica en una posición estratégica más fuerte una vez finalizado el conflicto.

El presidente Trump y el vicepresidente JD Vance sostienen que los detalles del memorando de entendimiento (MOU) de 14 puntos entre las partes, que han circulado prematuramente, son solo un borrador y están sujetos a cambios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/revelan-acuerdo-entre-iran-y-eu-para-alto-el-fuego-reapertura-de-ormuz-y-levantamiento-parcial-de-sanciones-CC21454215

Sin embargo, de ser cierta, la versión que circula actualmente “otorga a Irán un alivio económico significativo”, que el régimen “probablemente” utilizaría para intentar reactivar sus programas de misiles, drones y armas nucleares, así como la coalición militar “Eje de la Resistencia” liderada por Irán, según la interpretación del borrador del acuerdo realizada por el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El instituto señala que Irán podría recibir ayuda económica adicional si cumple los términos del memorando de entendimiento, pero afirma que no ha visto ningún indicio de que el régimen esté dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear que probablemente se incluirían en el acuerdo final.

El instituto manifestó su preocupación por el “lenguaje ambiguo” sobre el estrecho de Ormuz en el borrador, y escribió que es probable que Irán intente aprovechar la falta de claridad “para intentar imponer su control sobre el tráfico marítimo a través del estrecho”.

También se supuso que el régimen está interpretando la frase “en todos los frentes” en una cláusula sobre un acuerdo de alto el fuego para obligar a Israel a detener su campaña militar contra Hezbolá y retirarse del Líbano.

“Esta interpretación forma parte de un esfuerzo iraní más amplio por preservar a Hezbolá tratando de asegurar la capitulación de Israel en el Líbano”, escribe el instituto.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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