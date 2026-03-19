Advierten que el bloqueo del estrecho de Ormuz estrangulará a la industria de defensa de EU

En particular, el azufre, un insumo vital en la extracción de minerales críticos como el cobre y el cobalto, ha sufrido una interrupción “casi total” del comercio marítimo en los estrechos, que representa la mitad del total de los envíos mundiales, y los precios se han disparado casi un 25% desde que comenzó la guerra, y han experimentado un aumento del 165% interanual, según el informe.

El cierre del estrecho de Ormuz está provocando un “problema paralizante y en tiempo real” para cualquier posible aumento de la producción en la base industrial de defensa de Estados Unidos, e incluso para la reparación de equipos de defensa dañados por ataques iraníes, según un análisis publicado por el Instituto de Guerra Moderna de West Point.

Según el análisis, estos minerales, utilizados en todo tipo de componentes, desde microprocesadores hasta motores a reacción y baterías para drones, “determinan la rapidez con la que se pueden fabricar y ampliar las cosas bajo la presión de una guerra en curso”, y los efectos de una interrupción repentina del suministro en la preparación de la defensa estadounidense nunca se han modelado.

Uno de los autores de ese análisis, el teniente coronel de la USAF y miembro no residente del Colegio de Guerra Naval de los Estados Unidos, Jahara “Franky” Matisek, declaró a The Guardian en una conversación telefónica que se trata de “un problema en cadena” que plantea la posibilidad de que un “efecto dominó de esta guerra sea que reemplazar todas estas armas cueste el doble o más del doble, porque la demanda de minerales va a aumentar considerablemente”.

Matisek advirtió sobre otra posibilidad: “Los mercados no van a poder proporcionar la cantidad de minerales necesarios para reemplazar todos los radares destruidos y todas las municiones que deben ser sustituidas. Es una situación realmente precaria en la que nos encontramos ahora mismo”.

El azufre utilizado como insumo industrial y agrícola se genera principalmente como subproducto del refinado del petróleo crudo. Oriente Medio produce alrededor del 24% del suministro mundial, y aproximadamente la mitad del comercio marítimo mundial de esta sustancia transita por el estrecho de Ormuz.

El azufre es un insumo en la fabricación de fertilizantes artificiales, y las organizaciones internacionales, los organismos industriales y los informes de los medios de comunicación han llamado la atención sobre los posibles efectos posteriores en la agricultura y el suministro de alimentos, especialmente en los países de bajos ingresos, cuyos agricultores necesitan comprar en los mismos mercados que sus homólogos en los países ricos.

Pero el azufre también se quema para producir ácido sulfúrico, el producto químico industrial más producido en el mundo, que se utiliza para extraer cobre y cobalto de minerales de baja calidad.

Y estos mismos metales, advierte el Modern War Institute, son cruciales para reponer y reparar el equipo militar estadounidense que se utiliza o resulta dañado en la guerra actual en Oriente Medio, señalando que “el cobre es un material estratégico designado que se encuentra integrado en los transformadores, motores y equipos de comunicaciones que permiten el funcionamiento de las bases y de las fábricas de defensa”.

Los autores ofrecen estimaciones específicas de los materiales dañados en los primeros días de la guerra, escribiendo que “se necesitarán más de treinta mil kilogramos de cobre solo para reemplazar los dos principales radares estadounidenses destruidos en Bahréin y Qatar” y “miles de kilogramos adicionales de cobre para reparar o reemplazar otros equipos de comunicación, sensores y radares estadounidenses dañados en Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos”.

Añaden: “La actual crisis del azufre se está convirtiendo en un problema del cobre, y ese problema del cobre corre el riesgo de convertirse rápidamente en un problema de preparación y resiliencia”.

A esto lo llaman una “crisis prelogística” que la planificación militar anterior “trataba como ruido de fondo”.

Según un análisis independiente de febrero, también escrito en colaboración con Matisek, solo el 6 % de los contratistas de defensa estadounidenses cuentan con cadenas de suministro totalmente transparentes.

En el informe más reciente, él y sus coautores afirman que esto ha dado como resultado un esfuerzo militar limitado por “condiciones en la cadena de suministro que no puede controlar y una fuerza conjunta estadounidense que descubre que su capacidad de combate está limitada por las bases industriales invisibles necesarias para su reabastecimiento”.

Matisek declaró que esto se debía en parte a la dependencia de grandes contratistas de defensa y a la opacidad de sus cadenas de suministro para los planificadores militares.

“Todas las grandes empresas de la industria de defensa mantienen esta información en secreto. No quieren que nadie sepa cuántos minerales compran para fabricar un misil”, afirmó.

“Desde una perspectiva estratégica o de competencia entre grandes potencias, no podemos permitir que sigan haciendo eso, porque necesitamos saberlo”, añadió Matisek.

“No sabemos quiénes son sus proveedores”, dijo, y agregó que, más allá de unos pocos pasos en largas cadenas de subcontratistas, “nadie sabe realmente quién suministra estos metales, estos minerales, las piezas. Y se convierte en un laberinto”.

Añadió que, además del cobre, el azufre es un ingrediente clave en los explosivos que se utilizan en las operaciones militares estadounidenses.

“Solo hay dos empresas que fabrican productos energéticos y explosivos de alta potencia. Si no han recibido pedidos ni solicitudes para aumentar su producción, eso es muy problemático, especialmente ahora que se acerca la escasez de azufre”.

Añadió: “Pero [hay] una especie de escasez de todos estos minerales que necesitas para producir todo esto”.