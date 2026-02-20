Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel general del 10%, luego que la Corte Suprema anuló sus aranceles globales este viernes. Expresó su desacuerdo y “profunda decepción” ante la decisión de los magistrados, la cual calificó como una “vergüenza”, tras haber tomado una decisión desleal y sin sustancia. ”Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% además de los aranceles que ya se cobran”, anunció el mandatario estadounidense, señalando que no necesita consultar al Congreso para la imposición de las tarifas. TE PUEDE INTERESAR: Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica Es decir, suma este porcentaje bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, que otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15 por ciento. Mientras que, con vigencia inmediata, los aranceles de Seguridad Nacional de la Sección 232 y los aranceles existentes de la Sección 301, permanecen vigentes y en pleno vigor.

Según el mandatario, los países que “han estado estafando” a Estados Unidos “durante años están eufóricos” tras el dictamen, que podría significar el reembolso de unos 240 mil millones de dólares recaudados por Washington por los llamados “gravámenes recíprocos” anunciados en abril de 2025, entre otras medidas. “El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”, dijo el presidente desde la Casa Blanca. TE PUEDE INTERESAR: Trump dice que la FIFA ayudará a recaudar 75 millones de dólares para Gaza Aseguró que cuenta con “alternativas muy poderosas” para imponer aranceles y que tomará “una dirección diferente” en este sentido pese a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar la mayoría de sus gravámenes. Y así reforzar la política de seguridad, como blindar la economía de EU frente a lo que considera prácticas comerciales desleales de otros países. Destacó que los países extranjeros no celebrarán por mucho el fallo de la Corte, pues analiza medidas adicionales: “Países que se aprovecharon de nosotros durante años están muy felices, pero les aseguro que la celebración no va a durar mucho”. El Presidente de EU defendió que los aranceles han sido de gran utilidad para el país, afirmando que se han utilizado de manera efectiva para “devolver la grandeza a Estados Unidos”. Señalando que los aranceles se han utilizado para ponerle fin a cinco de las ocho guerras que han podido terminar.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se viene la guerra?... Trump advierte que quedan ‘unos 10 días’ para que el mundo vea si se alcanza un acuerdo con Irán ¿QUÉ ESTABLECIÓ LA CORTE SUPREMA? El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial. En su fallo de hoy, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos. Entre los aranceles afectados por este dictamen están la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas como el fentanilo a través de sus fronteras hacia EU.