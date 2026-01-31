Afirman expertos que aranceles por dar petróleo a Cuba extenderán el caos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 31 enero 2026
    Afirman expertos que aranceles por dar petróleo a Cuba extenderán el caos
    Mientras, la operación contra Venezuela y el cierre del grifo petrolero hacia Cuba “es una extensión de la misma lógica para ir contra la dictadura cubana”. CUARTOSCURO

Una caída de 30% de la disponibilidad de combustible implicaría una caída de 27% del Producto Interno Bruto (PIB)

Luego de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece que EU podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, analistas dicen que la crisis en la isla en el Caribe se extenderá.

Para Miguel Alejandro Hayes, una caída de 30% de la disponibilidad de combustible implicaría una caída de 27% del Producto Interno Bruto (PIB), un repunte de 60% en los precios de los alimentos y de 75% en los del transporte y una caída de 30% del consumo de los hogares, informó a la agencia EFE.

TE PUEDE INTERESAR: El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

El aparato estadístico cubano, mediante la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), informó que el territorio cerró 2025 con una inflación interanual de 14.07% en el mercado formal, después de 24.88% en 2024, según datos recogidos en diversos medios.

La crisis energética es la cara visible del problema. “Tenemos meses de cortes con promedios cercanos a 20 horas diarias, apagones nacionales y un hastío social que no para de crecer”, dice Iladys Esparza, desde la isla, a EL UNIVERSAL.

“La falta de combustible golpea nuestra vida que tratamos de llevar medianamente normal, movernos de un lugar a otro es muy difícil; esta crisis de apagones no ayuda con el transporte público y luego salen otros clandestinos, se encarece todo, hay desabastecimiento”, dice Iladys.

Mientras, la operación contra Venezuela y el cierre del grifo petrolero hacia Cuba “es una extensión de la misma lógica para ir contra la dictadura cubana”, dice a este medio el analista Alejandro Castellano.

Tras la captura de Nicolás Maduro, “lo importante para el mundo que apoya el anti-castrismo fue el resultado práctico; el proveedor principal hasta ese momento, que sostenía una parte crítica del combustible de la isla quedaba fuera de juego y el suministro que pudiera seguir existiendo, se convirtió en un objetivo directo de la política de Washington”, añade Castellano.

La política hacia Cuba aparece descrita desde febrero de 2025 en documentos de agencias federales y en normas para reducir las fuentes de divisas del Estado cubano, elevar el costo de su aparato de seguridad y sostener programas de apoyo a actores civiles y de derechos humanos.

El tono quedó fijado desde el Departamento de Estado.Esa estrategia se convirtió en instrucciones operativas con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 5, cuya implementación se reflejó en el Registro Federal de Estados Unidos.

“Ahí se ordenan y explican restricciones sobre transacciones y actividades que, en la práctica, buscan aislar financieramente a entidades vinculadas al poder estatal y militar en la isla” dice a este medio una fuente del Departamento de Justicia de EU.

Mientras, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, contó tras un arresto que sufrió el 1 de enero que “ya toqué un calabozo”.

“Es importante que la gente fuera de Cuba entienda por qué, incluso en un escenario de escasez extrema, el aparato coercitivo de Cuba sigue siendo un operador contra la libertad y los derechos humanos”, dice Castellano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Aranceles

Personajes


Donald Trump

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57