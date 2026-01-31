El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

Las arcas públicas van a sufrir un deterioro presupuestal de 40 mil millones de pesos si el tipo de cambio sostiene la fortaleza actual ante el dólar, de acuerdo con los cálculos incluidos en los Criterios Generales de Política Económica 2026 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó al Congreso en septiembre pasado.

La pérdida se debe a que Pemex recibe menos ingresos por cada barril de petróleo que exporta a Estados Unidos, lo que reduce la recaudación del gobierno y borra las ganancias en el pago de la deuda en dólares.

”Una apreciación del peso frente al dólar reduce los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo”.

”Por otra parte, reduce el costo financiero por la disminución del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera”, indica el documento, cuyas proyecciones fueron utilizadas como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación del presente año.

Por cada 20 centavos que el tipo de cambio promedio esté por debajo de lo presupuestado, es decir, que sea menor a 19.30, el gobierno deja de captar 8.3 mil millones de pesos por la caída en el valor de las exportaciones de Pemex.

El superpeso también tiene efecto positivo en las arcas públicas, mediante el ahorro de 3.4 mil millones de pesos en el pago de la deuda externa.

Es decir, el peso fuerte deja más pérdidas que ganancias a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo resultado en contra asciende a 4.9 mil millones por cada 20 centavos.

Al tomar en cuenta las estimaciones oficiales y asumiendo que el tipo de cambio Fix que determina el Banco de México mantendrá el promedio de 17.64 que registró en enero, el erario tendrá un faltante de 40 mil millones de pesos en el presupuesto, exclusivamente por la apreciación cambiaria.

Para ponerlo en perspectiva, este monto duplica el presupuesto que se aprobó el año pasado para la Fiscalía General de la República y supera los 32 mil millones que Grupo Salinas planea pagar al Servicio de Administración Tributaria.

Ante esta situación, el gobierno puede llevar a cabo una estrategia de coberturas cambiarias mediante derivados financieros, recortar el gasto público y/o mejorar la recaudación a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mencionó el economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.

Explicó que para cubrir el deterioro presupuestal también está la opción de contratar mayor deuda.

”Ahora que recortaron las tasas de interés y posiblemente bajen un poco más, el gobierno tiene mayor margen para contratar deuda porque se estaría financiando a un costo menor”, comentó el también profesor de Economía en la UNAM en una entrevista con EL UNIVERSAL.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, destacó que el superpeso se encuentra de regreso debido al mayor apetito por riesgo de los participantes del mercado, con un giro hacia monedas de países con economías emergentes, ya que se han registrado fuertes apreciaciones también en Brasil y Sudáfrica.

Desde su punto de vista, el superpeso también estaría asociado a la expectativa del mercado de que las tasas de interés en México se mantengan alrededor de 7% en lo que queda de este año, incluso con un incremento hacia la segunda mitad de 2027, lo que lleva a una búsqueda de mayores rendimientos dado el amplio y mayor diferencial que prevalecería con respecto a Estados Unidos, y a las tasas de otros países con economías avanzadas.