Afirman que Taiwán necesita armas estadounidenses para su autodefensa ante la creciente amenaza de China

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    Afirman que Taiwán necesita armas estadounidenses para su autodefensa ante la creciente amenaza de China
    China envía buques de guerra y aviones militares cerca de Taiwán casi a diario. AP

Un paquete de venta de armas a Taiwán por valor de 14 mil millones de dólares sigue en el limbo

Taiwán necesita comprar armas estadounidenses para garantizar su autodefensa ante la creciente amenaza de Pekín , declaró el principal diplomático de la isla en Estados Unidos, añadiendo que no ha visto ningún cambio en la política de Washington hacia la isla autónoma que China reclama como propia.

Un paquete de venta de armas a Taiwán por valor de 14 mil millones de dólares sigue en el limbo después de que el presidente Donald Trump regresara de Pekín en mayo y dijera que había discutido la propuesta “con gran detalle” con el líder chino Xi Jinping, lo que aumentó la inquietud en Taiwán y generó preocupación entre los legisladores en el Capitolio.

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«Necesitamos esas armas con fines defensivos», declaró Alexander Yui Tah-ray, director de la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi en Estados Unidos, a la agencia Associated Press en una entrevista el miércoles en Washington. «Estamos intentando aumentar nuestro gasto en defensa. Buscamos mejorar nuestra capacidad para defendernos y sobrevivir en tiempos de crisis».

La administración Trump no ha seguido adelante con la propuesta de venta de armas por valor de 14.000 millones de dólares, a pesar de haber sido aprobada por legisladores de alto rango a principios de este año.

Trump ha descrito la venta como una “muy buena baza negociadora” con China.

Washington está obligado por la legislación interna a proporcionar a Taiwán el armamento suficiente para disuadir la agresión de China, que reclama la soberanía sobre la isla y promete apoderarse de ella, por la fuerza si es necesario, para lograr lo que considera la unificación.

Siempre se ha opuesto a la venta de armas estadounidenses a Taiwán, que nunca ha estado bajo el dominio comunista de China.Yui afirmó que Taiwán es consciente de que debe defender su territorio.

“Esta es nuestra responsabilidad, así que no esperaremos ni dependeremos de que la caballería estadounidense venga a salvarnos”, dijo. “Por eso estamos dispuestos a adquirir, a comprar equipo y armamento estadounidense para fortalecernos”.

Yui afirmó que la venta de armas debe ser “proporcional” al nivel de amenaza, que “en realidad es bastante alto” por parte de China.

“Ante todo, no somos los agresores. Es la República Popular China quien envía todos los aviones y barcos”, dijo. “Son ellos los que están armando un escándalo. Son ellos los que intentan aniquilar nuestra libertad y democracia en Taiwán”.

China envía buques de guerra y aviones militares cerca de Taiwán casi a diario y ha llevado a cabo importantes ejercicios militares alrededor de la isla en los últimos años.

Pekín considera la isla un interés fundamental y ha criticado a quienes apoyan la independencia de Taiwán por causar inestabilidad en el estrecho de Taiwán.

La embajada china en Washington no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

Yui recalcó que no ha habido cambios en la postura de Estados Unidos sobre Taiwán y que el gobierno taiwanés respetará el ritmo de la administración Trump a la hora de hacer anuncios.

La venta de armas cuenta con un amplio apoyo en el Congreso, y los legisladores expresaron sus preocupaciones al Secretario de Estado Marco Rubio en una audiencia este mes.

Rubio afirmó que la política estadounidense sobre Taiwán no ha cambiado y que Washington no “consulta con los chinos sobre estos acuerdos de armas”.

“Estamos al tanto de su postura. Hablan de ello todo el tiempo”, dijo Rubio refiriéndose a Pekín. “No negocian con ellos ni los consultan”.

Rubio afirmó que la propuesta no estaba paralizada, sino en revisión, y que la administración tenía otros factores que considerar.

“Esto incluye la disponibilidad de las existencias a corto plazo”, dijo Rubio refiriéndose a las reservas de armas estadounidenses, que se han reducido durante la guerra con Irán. “Tenemos que encontrar un equilibrio con nuestro propio proceso de adquisición”.

En diciembre, la administración aprobó un paquete de venta de armas a Taiwán por separado, valorado en 11.000 millones de dólares, que incluía sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y obuses.

Yui llegó a Washington a finales de 2023, durante la presidencia de Joe Biden. Biden había declarado en varias ocasiones que enviaría tropas a la isla si Pekín atacaba.

Ahora, Yui debe lidiar con los caprichos de la segunda administración Trump, que ha adoptado un tono más conciliador con Pekín tras una intensa guerra comercial marcada por la imposición recíproca de aranceles.

Si bien Trump ha causado sorpresa al ignorar una promesa de la era Reagan de no aceptar consultas previas con Beijing sobre la venta de armas a Taiwán, también dijo que podría llamar al presidente de Taiwán, Lai Ching-te, rompiendo una práctica de décadas según la cual ningún presidente estadounidense en ejercicio había hablado directamente con el líder de la isla.

En su estrategia de defensa nacional publicada en enero, el Pentágono afirmó que busca disuadir a China mediante la fuerza, no la confrontación. Añadió que Estados Unidos “construirá, desplegará y mantendrá una sólida defensa de contención” a lo largo de una línea estratégica de islas, incluyendo Taiwán, para impedir la entrada de China al océano Pacífico.

Yui atribuyó lo que parecen ser mensajes contradictorios al estilo poco convencional de Trump, pero expresó su confianza en las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos.

“Es importante fijarse en los hechos, en lo que está sucediendo, no solo en la retórica”, dijo Yui. “La represión sigue vigente”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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