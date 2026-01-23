Aspirantes al Senado estadounidense adoptan enfoques diferentes sobre las acciones del ICE en Maine

Y mientras los organizadores de protestas anunciaban manifestaciones el viernes contra el ICE en las ciudades más grandes de Maine, ella los instó a evitar interferir con los arrestos de la agencia.

Collins evitó criticar las tácticas de la agencia, aparte de decir que las personas que están legalmente en el país no deberían ser el objetivo de las investigaciones del ICE. También señaló que las políticas que ha defendido, como proporcionar cámaras corporales y entrenamiento de desescalada al personal del organismo, podrían ayudar a mejorar la rendición de cuentas y la confianza.

“Permítanme ser clara: Maine no se dejará intimidar, y las acciones imprudentes que hemos visto realizar al ICE no serán toleradas aquí en Maine”, afirmó Mills el viernes.

También instó a su rival republicana, la senadora Susan Collins, a actuar después de que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes descarrilara los esfuerzos de los demócratas para reducir la financiación de ICE.

La gobernadora demócrata Janet Mills ha solicitado a los agentes de inmigración que proporcionen órdenes judiciales, números de arrestos en tiempo real e información básica sobre quién está siendo detenido en Maine.

PORTLAND- Las principales funcionarias republicana y demócrata de Maine, que participan en una de las contiendas al Senado de mayor perfil de Estados Unidos, ofrecieron el viernes comentarios marcadamente distintos, mientras un aumento en la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) incrementaba sus totales de arrestos.

“Hay personas en Maine y en otros lugares que han ingresado ilegalmente a este país y que han participado en actividades delictivas”, dijo Collins en un comunicado. “Podrían ser arrestadas y deportadas de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, y quienes ejercen el derecho a reunirse pacíficamente y protestar contra su gobierno deben tener cuidado de no interferir con los esfuerzos de las fuerzas del orden mientras lo hacen”.

En última instancia, la candidatura de Mills para ocupar el escaño de Collins podría ayudar a determinar el equilibrio del Senado. Mills, quien está al final de su mandato como gobernadora, debe vencer en las primarias demócratas al cultivador de ostras Graham Platner, cuya campaña como independiente está respaldada por el senador Bernie Sanders. Platner ha condenado enérgicamente el aumento de la presencia del ICE en Maine y el viernes publicó un video en las redes sociales donde ofrece consejos paso a paso sobre cómo resistir.

“En los últimos días ha quedado claro que, en sus operaciones, el ICE detiene a personas que están legalmente en el estado de Maine”, dijo Platner en el video, publicado en Facebook. “Estoy harto de escuchar que, legalmente, no hay nada que las fuerzas del orden de Maine puedan hacer para proteger a los ciudadanos de estos matones”.

El ICE afirma que la “Operación Captura del Día” tiene alrededor de 1,400 objetivos

La acción de aplicación de la ley comenzó el martes y ha logrado retirar a criminales peligrosos de la comunidad, dijo la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado a los medios emitido el jueves.

Algunos de los más de 100 arrestos fueron de personas “condenadas por crímenes horribles, como agresión agravada, privación ilegal de la libertad y poner en peligro el bienestar de un menor”, señaló McLaughlin.

Las detenciones en Maine, un estado mayormente rural donde alrededor del 4% de los 1.4 millones de residentes nacieron en el extranjero, han generado nerviosismo en Portland y Lewiston, que albergan poblaciones considerables de inmigrantes y refugiados, particularmente de naciones africanas.

Líderes comunitarios dicen que, al igual que en otras ciudades de Estados Unidos donde la agencia ha aumentado su presencia, algunas familias se quedan en casa, evitan ir al trabajo y mantienen a los niños en casa por miedo a ser arrestadas.

Un techador dice que un agente del ICE amenazó a su familia

Cristian Vaca, un inmigrante de Ecuador que vive en Biddeford, dijo que agentes del ICE lo amenazaron repetidamente el miércoles fuera de su casa, donde el hombre, de 28 años, vive con su esposa e hijo pequeño.

“Estoy aquí legalmente. Vine aquí en septiembre de 2023″, afirmó Vaca, mencionando la seguridad de su familia y la oportunidad económica como razones para el traslado.

En declaraciones hechas a The Associated Press en español a través de un traductor, Vaca dijo que estaba sentado en su sofá cuando vio que los agentes tomaban fotos afuera.

Afirmó que tiene un número de Seguro Social de Estados Unidos, un permiso de trabajo y paga impuestos sobre la renta. Un video que Vaca tomó muestra a un agente de ICE hablándole a través de su puerta principal cerrada.

Antes de alejarse, el agente dice: “Vamos a volver por toda tu familia, ¿de acuerdo?” Se puede escuchar la voz de un niño en el fondo.

Organizadores de protestas planean una reunión en Monument Square, Portland

Varios organizadores anunciaron más manifestaciones, una de ellas, prevista para la noche del viernes en el centro de Portland. Un pequeño grupo de manifestantes también se reunió el jueves por la tarde y nuevamente el viernes por la mañana frente a una oficina de campo del ICE en Scarborough.

“Maine es uno de esos lugares donde cuidas a tus vecinos y todos están ahí”, dijo la estudiante universitaria Ava Gleason, una de las manifestantes en Scarborough. “Somos una comunidad, y ver a personas entrar y destrozar una comunidad es absolutamente aterrador”.