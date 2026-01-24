Posponen la NBA en Mineápolis tras enfrentamiento con agentes de ICE

La NBA decidió posponer el partido entre los Timberwolves de Minnesota y los Warriors de Golden State, programado originalmente en el Target Center de Mineápolis, luego del enfrentamiento registrado con agentes federales de inmigración (ICE) en la ciudad, el cual dejó como saldo una persona fallecida.

La liga tomó la determinación tras evaluar el contexto de seguridad que se vivía en la zona cercana al recinto, priorizando la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal operativo.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió durante la mañana del día del partido, cuando agentes federales participaron en una operación que derivó en un tiroteo mortal en un área comercial ubicada a pocos kilómetros del Target Center.

Autoridades locales confirmaron la muerte de un hombre de 37 años, mientras que los detalles sobre el operativo permanecieron limitados en las primeras horas posteriores al hecho, lo que incrementó la tensión social en la ciudad.

La NBA informó que, ante el clima de protestas y movilizaciones que se intensificó tras el enfrentamiento, así como la cercanía del suceso con la sede del encuentro, se optó por reprogramar el juego para una fecha posterior, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

La decisión fue comunicada tanto a los equipos como a la afición con pocas horas de anticipación, lo que obligó a ajustes logísticos inmediatos.