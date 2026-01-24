Posponen la NBA en Mineápolis tras enfrentamiento con agentes de ICE
Optaron por aplazar el partido de Timberwolves y Warriors en el Target Center luego de un operativo federal que derivó en un tiroteo mortal, priorizando la seguridad de jugadores, personal y aficionados
La NBA decidió posponer el partido entre los Timberwolves de Minnesota y los Warriors de Golden State, programado originalmente en el Target Center de Mineápolis, luego del enfrentamiento registrado con agentes federales de inmigración (ICE) en la ciudad, el cual dejó como saldo una persona fallecida.
La liga tomó la determinación tras evaluar el contexto de seguridad que se vivía en la zona cercana al recinto, priorizando la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal operativo.
De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió durante la mañana del día del partido, cuando agentes federales participaron en una operación que derivó en un tiroteo mortal en un área comercial ubicada a pocos kilómetros del Target Center.
Autoridades locales confirmaron la muerte de un hombre de 37 años, mientras que los detalles sobre el operativo permanecieron limitados en las primeras horas posteriores al hecho, lo que incrementó la tensión social en la ciudad.
La NBA informó que, ante el clima de protestas y movilizaciones que se intensificó tras el enfrentamiento, así como la cercanía del suceso con la sede del encuentro, se optó por reprogramar el juego para una fecha posterior, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
La decisión fue comunicada tanto a los equipos como a la afición con pocas horas de anticipación, lo que obligó a ajustes logísticos inmediatos.
El ambiente en Mineápolis ya se encontraba cargado en días previos por operativos migratorios de gran escala, que provocaron manifestaciones masivas y la presencia reforzada de fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad.
Incluso se reportaron protestas en zonas aledañas al recinto deportivo y en el hotel donde se hospedaba el equipo visitante, factores que influyeron directamente en la resolución de la liga.
No es la primera vez que la NBA actúa de esta manera ante situaciones extraordinarias fuera de la cancha.
En años recientes, la liga ha pospuesto o suspendido partidos por razones de seguridad, conflictos sociales o emergencias, manteniendo una postura de cautela cuando el contexto externo puede poner en riesgo a sus protagonistas o al público.
La reprogramación del duelo entre Timberwolves y Warriors fue anunciada para este domingo a las 4:30 de la tarde; asimismo, ambos se volverán a ver las caras este lunes.