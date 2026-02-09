Ahora Maine es sacudida por las redadas de ICE contra migrantes

Wisconsin se ha visto sacudido por la ofensiva migratoria de la administración de Trump, una ofensiva que podría amenazar el control republicano del Senado en las cruciales elecciones intermedias de noviembre.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzaron la “Operación Captura del Día ” en el estado el 21 de enero, dirigida a “los peores inmigrantes ilegales criminales que han aterrorizado a las comunidades”, según la administración.

Mientras los críticos decían que la operación había causado “dolor y sufrimiento”, la senadora Susan Collins, republicana que busca la reelección este año en un estado que votó por Kamala Harris en 2024, afirmó que habló con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, quien le dijo que la operación había terminado a petición suya.

Pero los residentes dudan que Collins haya debilitado a ICE y dicen que la agencia todavía está haciendo notar su presencia y causando caos en el bucólico estado apodado Vacationland.

“No creo que nadie aquí tenga una confianza duradera”, dijo Matt Schlobohm, director ejecutivo de la AFL-CIO de Maine, una federación estatal de más de 200 sindicatos locales en Maine. “No se puede convertir a un tigre en vegetariano”.

Los trabajadores y sindicatos de Maine afirmaron que ICE está discriminando racialmente a las personas y ha creado un entorno en el que las personas de color están bajo “una ocupación” que impide su libertad de movimiento.

Un día después de que ICE iniciara su operativo, Kelli Brennan, enfermera del centro médico de Maine en Portland, llevó a un compañero de trabajo temprano en la mañana. El compañero, ciudadano estadounidense naturalizado y persona de color, tenía miedo de viajar solo como inmigrante durante el operativo.

Después de pasar a un grupo de agentes de ICE camino al trabajo, un vehículo con dos oficiales de ICE dentro los siguió, bajó la ventanilla y uno de los oficiales la llamó “Karen” por filmar brevemente con su teléfono.

“El conductor dijo: ‘Voy a arrestar a tres familias más hoy, solo por ti, ja, ja, ja’, y con una risa malvada y siniestra’”, dijo Brennan. “Ambas quedamos atónitas y conmocionadas”.

El DHS no hizo comentarios sobre su experiencia ni otros informes similares sobre el comportamiento de los agentes de ICE hacia el público.

Brennan rechazó las afirmaciones del senador Collins de que la operación ha cesado.

“El ICE sigue en la ciudad. Simplemente se están integrando mejor. No creo necesariamente lo que dice Susan Collins”, añadió Brennan.

Los compañeros de trabajo y los pacientes siguen teniendo miedo y todavía están siendo objeto de acoso por parte de los oficiales de ICE, dijo Brennan, citando el caso de un padre que fue detenido por ICE mientras se dirigía al hospital para llevar artículos necesarios para su bebé recién nacido.

“Nos estamos uniendo y estamos buscando soluciones, como transporte al trabajo, comida, donar tiempo libre remunerado y crear un sistema de apoyo. Es una locura tener que hacer esto”, dijo. “Sientes que tienes que proteger a tus pacientes del gobierno y es simplemente extraño”.

Maine se ha vuelto más diverso en los últimos años, pero sigue siendo el estado más blanco de EE. UU. El estado tiene una pequeña población inmigrante de aproximadamente 56.000 personas , lo que representa aproximadamente el 4% de la población estatal.

Un informe reciente de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine dijo que las detenciones de ICE en el estado aumentaron sustancialmente en 2025 con respecto a 2024, y dijo que muchos detenidos no tenían antecedentes penales, incluso antes de que ICE lanzara su última operación en el estado, que según la agencia estaba dirigida a criminales.

Un domingo por la tarde en enero, Derek Ellis, un trabajador de la construcción y miembro del sindicato Carpenters Local 349, salió del trabajo para ir a comprar alimentos en Portland, donde fue testigo de cómo una mujer negra con un niño pequeño gritaba después de que tres agentes de ICE se dirigieron directamente a su automóvil en el estacionamiento de la tienda de comestibles, detuvieron su vehículo mientras ella gritaba que era ciudadana estadounidense y su hijo pequeño en un asiento para el automóvil gritaba cuando la sacaron del automóvil y la esposaron.

“La oigo gritar: ‘Soy ciudadana’, y simplemente no la escuchan”, dijo Ellis. “Eso fue simplemente discriminación racial. No hay peros ni condiciones”.

También citó a un compañero de trabajo de Burundi, de quien dijo que había “hecho todo bien” y había pasado por muchos obstáculos para intentar conseguir la ciudadanía estadounidense, y que ha estado resguardado en casa y faltando al trabajo debido a la operación de ICE.

Las afirmaciones de que la operación de ICE en Maine se ha detenido no han trascendido, dijo Ellis. “No creo que la población local confíe en absoluto, porque todavía no veo mucha gente en las paradas de autobús ni caminando por las calles”.

“Ha sido horrible”, dijo Schlobohm, quien señaló que las operaciones del ICE son un problema laboral, ya que la mayoría de las detenciones ocurren mientras las personas se desplazan hacia o desde el trabajo, o en sus lugares de trabajo. “Durante las últimas dos semanas, diría que ha habido un nivel generalizado de miedo e indignación que ha afectado a muchos sectores de la vida de los trabajadores y del movimiento sindical.

En los lugares donde la presencia es más intensa, se siente como si se tratara de una ocupación. Tenemos que encontrar colectivamente cómo responder.

Esas respuestas han incluido protestas, asistencia a vecinos y compañeros de trabajo con cuestiones financieras y de transporte, apoyo para obtener alimentos o transporte al trabajo, recaudación de fondos y organización de la resistencia para hacer frente a ICE, las tácticas y el comportamiento, y el nivel masivo de financiación y tecnología de vigilancia que la agencia está utilizando bajo la administración de Trump.

Todd Chretien, un organizador y profesor de español en una escuela secundaria local de Portland, desestimó las afirmaciones de Collins sobre el fin de la operación de ICE y enfatizó los efectos económicos negativos que la operación todavía tiene en Maine.

“El impacto de ICE en la economía local de Maine ha sido devastador. Miles de trabajadores se han refugiado en sus hogares y cientos de personas han sido detenidas”, dijo Chretien. “Muchos de nuestros empleados de apoyo son ciudadanos o residentes legales con permisos de trabajo, pero la discriminación racial fue tan intensa que gran parte de nuestro personal de custodia y apoyo no pudo trabajar durante un par de semanas”.

Citó el caso de Micheline Kabakodi Ntumba, madre soltera de cuatro hijos y conserjería en el sistema escolar de Portland, quien fue arrestada por el ICE. La hija de Ntumba declaró al Maine Monitor que tiene una solicitud de asilo pendiente. Una recaudación de fondos para Ntumba, madre soltera de cuatro hijos, para cubrir los gastos legales, ha recaudado más de $38,000.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional defendió la detención de Micheline Kabakodi Ntumba.

El 21 de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo un operativo específico para arrestar a Micheline Kabakodi Ntumba, inmigrante ilegal de la República Democrática del Congo. Ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B-2 que le exigía salir del país antes del 29 de mayo de 2017. Violó las leyes de inmigración de nuestro país. Todas sus denuncias serán atendidas por un juez de inmigración, declaró el portavoz. La Casa Blanca remitió sus comentarios al Departamento de Seguridad Nacional.

Además, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no confirmó ni negó la suspensión de la operación en Maine.

“El DHS continuará haciendo cumplir la ley en todo el país, como lo hacemos todos los días”, dijo el portavoz.

Negaron las acusaciones de discriminación racial por parte de agentes del ICE, pero luego citaron la decisión de “sospecha razonable” de la Corte Suprema de Estados Unidos al utilizar una suspensión de la orden de un tribunal inferior.

“Las acusaciones de que el ICE practica la ‘evaluación racial’ son repugnantes, imprudentes y categóricamente falsas”, declaró el portavoz. “Las fuerzas del orden utilizan la ‘sospecha razonable’ para realizar arrestos, tal como lo permite la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La Corte Suprema ya nos ha reivindicado en esta postura”.

El portavoz criticó las afirmaciones e informes que documentan los impactos económicos negativos de las operaciones de ICE.

“Seamos claros: si hubiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una economía próspera, Biden habría tenido una economía en auge”, añadió el portavoz. “Sacar a estos delincuentes de las calles hace que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes”.

No respondieron cuántas de esas 206 personas detenidas en Maine por ICE durante la operación tenían antecedentes penales, solo citaron a cuatro inmigrantes indocumentados que, según ellos, fueron detenidos durante la operación con antecedentes penales, dos de los cuales eran antecedentes no violentos.

La oficina de Susan Collins no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Los principales candidatos demócratas en las primarias del Senado de Estados Unidos para desafiar a Collins en noviembre por su escaño en el Senado, Graham Platner y la gobernadora Janet Mills , han criticado las tácticas de ICE en Maine y el daño infligido por la operación a los residentes.

Las encuestas muestran una reñida contienda primaria entre Platner y Mills. Que Collins conserve su escaño es crucial para que los republicanos mantengan la mayoría en el Senado.

Una encuesta reciente de Morning Consult mostró a Collins como la segunda senadora más impopular de Estados Unidos: el 54% desaprueba su gestión en comparación con el 41% que la aprueba.

“Me importan los resultados materiales y la realidad. Realmente no me importan las palabras de la gente, y una promesa de Kristi Noem no me basta para pensar que tal vez veamos a ICE reducir sus operaciones”, dijo Platner durante una entrevista con una afiliada de ABC News en Portland sobre por qué seguía protestando contra Collins por el ICE.

Además, en su declaración, sigue apoyando las operaciones del ICE, pero no esta ampliación. Una agencia que, durante la última semana, ha secuestrado a trabajadores del departamento del sheriff, a padres que traían a sus recién nacidos del hospital a casa, una agencia que ha asesinado a ciudadanos estadounidenses en las calles de Minneapolis. Esa no es una agencia que sea bienvenida en Maine para realizar operaciones.