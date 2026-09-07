Ahora, Trump quiere cambiar el nombre al estado de Nuevo México por ‘Nueva América`

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    Ahora, Trump quiere cambiar el nombre al estado de Nuevo México por ‘Nueva América`
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse “Nueva América”. Truth Social

Antes le modificó el nombre al Golfo de México y al lago Ontario

WASHINGTON- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sugerido que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse “Nueva América”.

Trump publicó una fotografia del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de “Lago América”.

La imagen, publicada en su red Truth Social y compartida por la Casa Blanca en X, muestra el contorno del estado con la palabra “México” tachada en rojo y reemplazada por “América”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trump-publica-mapa-con-mexico-y-canada-cubiertos-por-la-bandera-de-eu-sheinbaum-defiende-soberania-DB23331301

La fotografía retocada no añade ningún otro mensaje ni imagen.

Según recuerda la cadena CNN, Trump tiene la facultad de cambiar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, pero no tiene la capacidad constitucional para cambiar legalmente el nombre de los estados ya que ese proceso tendría que realizarse dentro del propio estado.

Trump también utilizó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en enero de 2025, en su primer día de regreso al cargo.

Y recientemente sugirió que el estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y por donde pasa el 20 por ciento mundial del petróleo, debería renombrarse como estrecho de Trump.

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