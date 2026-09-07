Ahora, Trump quiere cambiar el nombre al estado de Nuevo México por ‘Nueva América`

WASHINGTON- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sugerido que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse “Nueva América”.

Trump publicó una fotografia del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de “Lago América”.

La imagen, publicada en su red Truth Social y compartida por la Casa Blanca en X, muestra el contorno del estado con la palabra “México” tachada en rojo y reemplazada por “América”.