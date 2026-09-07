Al anunciar una una inversión de 232 mdd , Ursula von der Leyen da un mensaje contundente, ‘Groenlandia cuenta con la UE‘

La UE ha incrementado su atención sobre Groenlandia desde que el presidente Donald Trump empezó a insistir en que Estados Unidos debería tomar el control de la isla por razones de seguridad.

“Groenlandia puede contar con la UE”, declaró la funcionaria tras firmar una declaración UE-Groenlandia con el primer ministro Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Groenlandia es un territorio semiautónomo del aliado de la OTAN, Dinamarca.

BRUSELAS, BÉLGICA- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un paquete de inversión de 200 millones de euros (232 millones de dólares) para Groenlandia, mientras la Unión Europea busca impulsar sus relaciones con la vasta isla.

Von der Leyen señaló que la alianza de inversión “creará nuevas oportunidades y una UE fuerte y comprometida tanto en Groenlandia como en el Ártico, porque Groenlandia es un aliado estratégico y un amigo de confianza”.

El plan busca ayudar a Groenlandia a mejorar la educación y la pesca, la conectividad a internet, los sistemas hidroeléctricos y el uso de minerales críticos. Los fondos también están destinados a mejorar la vivienda, apoyar a las pequeñas empresas y promover el turismo sostenible.

Las persistentes afirmaciones de Trump sobre la isla suscitaron preocupaciones sobre la soberanía y provocaron rechazo por parte de dirigentes groenlandeses y daneses, además de aumentar las tensiones entre aliados de la OTAN.

Dinamarca y siete de sus aliados europeos enviaron un pequeño grupo de personal militar a la isla en enero, públicamente para ejercicios militares centrados en reforzar la seguridad en el Ártico, pero con la intención de mostrar apoyo a la soberanía de Groenlandia.

En respuesta, Trump amenazó con imponerles nuevos aranceles a todos: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

En un comunicado, manifestaron: “Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente. Estamos comprometidos a defender nuestra soberanía”.

Trump finalmente dio marcha atrás después de que la OTAN acordó un pacto de seguridad en la región ártica.

La visita de Von der Leyen se produjo mientras 11 países de la OTAN iniciaban ejercicios militares en Groenlandia el lunes, con la participación de alrededor de 400 efectivos, incluidas tropas de fuerzas especiales entrenadas para operar en condiciones árticas de Canadá, Dinamarca y Finlandia.

Ninguna fuerza de Estados Unidos participa en las maniobras Arctic Shield, que se realizan del 7 al 18 de septiembre.