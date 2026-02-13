El deseo de Trump de apropiarse de Groenlandia revela un punto débil político, según sondeo

WASHINGTON- Los republicanos quizá estén dispuestos a seguir apoyando al presidente Donald Trump casi pase lo que pase, pero su reciente campaña para tomar el control de Groenlandia ha desanimado a muchos dentro de su propio partido, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC concluye que cerca de 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos desaprueban la manera en que Trump está manejando el tema de Groenlandia, un territorio semiautónomo del aliado de la OTAN, Dinamarca. Esa cifra es más alta que la proporción de quienes no aprueban cómo gestiona la política exterior en general, lo que sugiere que el enfoque de Trump sobre Groenlandia ha creado un punto débil para el gobierno. Cerca del 24% de los adultos estadounidenses aprueba el enfoque de Trump sobre Groenlandia.

Ni siquiera los republicanos están entusiasmados. Aproximadamente la mitad desaprueba su intento de convertir la masa de tierra cubierta de hielo en territorio estadounidense, algo que Trump ha insistido en que es crucial para la seguridad nacional en el Ártico, y cerca de la mitad lo aprueba.

La encuesta se realizó del 5 al 8 de febrero, luego que Trump tomara la decisión de eliminar aranceles diseñados para presionar a países europeos a respaldar el control de Estados Unidos sobre Groenlandia, pero también después de su cruzada de varias semanas a favor de una intervención estadounidense sobre la isla.

Cerca de la mitad de los republicanos desaprueba postura de Trump sobre Groenlandia

La base de Trump normalmente se mantiene firme a su lado, por lo que Groenlandia destaca como una excepción.

Los resultados representan las calificaciones más bajas de Trump entre los republicanos en una lista de temas clave de la encuesta, incluidos la economía y la inmigración,donde cerca de 8 de cada 10 lo aprueban, y la política exterior en general. Cerca de 7 de cada 10 republicanos aprueban su enfoque general de política exterior.