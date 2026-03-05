Al igual que sus predecesores, Trump ignora el Congreso para ir a la guerra

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una guerra unilateral contra Irán sin solicitar la autorización del Congreso, lo que pone en duda la legalidad de la operación, aunque otros mandatarios estadounidenses actuaron de forma similar en el pasado y se salieron con la suya.

La Constitución establece que solo el Congreso tiene la potestad de declarar la guerra. Sin embargo, Trump no pidió el aval del Legislativo para iniciar el sábado la operación ‘Furia Épica’, un ataque a gran escala contra Irán coordinado con Israel que, en su primer día, acabó con la vida del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Teherán ha respondido con una serie de bombardeos de represalia contra Israel y varios países árabes que albergan bases de la potencia norteamericana, causando la muerte de al menos seis militares estadounidenses.

TRUMP, AL MARGEN DEL CONGRESO

Numerosos expertos consideran ilegal el ataque de Trump, aunque el republicano, como sus predecesores, se ampara en los poderes que la Constitución otorga al presidente como comandante en jefe del Ejército para usar la fuerza en operaciones limitadas o de corta duración.

”Los redactores de la Constitución querían que el uso de la fuerza fuera una cuestión de consenso. Hasta el momento, no lo hay respecto a Irán”, subraya a EFE Marc Smith, profesor de Derecho de la Universidad de Cedarville (Ohio).

La Casa Blanca evita catalogar la ofensiva como una guerra, aunque Trump sostiene que el golpe más contundente está aún por llegar y que la operación no se detendrá hasta destruir por completo el programa de misiles iraní, su Armada y su capacidad nuclear, un objetivo que podría prolongarse semanas.