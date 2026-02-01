Alcalde de Nueva York confirma 14 muertes por frío extremo; continúa la alerta invernal

/ 1 febrero 2026
    Alcalde de Nueva York confirma 14 muertes por frío extremo; continúa la alerta invernal
    Las muertes han hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar. FOTO: ESPECIAL.

Más de 860 personas han sido llevadas a refugios y otros lugares seguros y se han abierto albergues en los cinco distritos de la ciudad

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha confirmado que catorce personas han muerto durante la ola de frío extremo invernal que afecta a varios estados en Estados Unidos, de las cuales, al menos ocho fueron a causa de la hipotermia, no obstante, aún se esperan por los resultados de la autopsia.

No obstante, hasta el momento no han sido reveladas la identidad de las víctimas, ni los lugares donde fueron encontrados, sólo que seis de estos eran conocidos por el Departamento de Servicios Sociales.

Recordó que desde el 19 de enero se ha operado bajo estado de emergencia y que se han tomado todas las medidas posibles para llevar a los sin techo y otros neoyorquinos que lo necesiten a lugares seguros.

“Cada vida perdida en esta ciudad es una tragedia, y mi corazón está con las familias de los seres queridos de aquellos que han fallecido”, indicó.

Indicó que la ciudad ha enviado a un contingente de trabajadores sociales y otros empleados municipales a las calles y desplegado autobuses con calefacción donde pueden refugiarse.

Sin embargpo, el pasado alcalde Eric Adams recurrió a las redes sociales para opinar al respecto, cuando la cifra arrojaba 10 muertos.

Fue a través de redes que informó que había “rogado” al entonces electo nuevo alcalde que “no revocara nuestra política que impedía que los neoyorquinos sin hogar se congelaran a la intemperie en campamentos improvisados. No me escuchó”.

Nueva York permanece bajo alerta código azul, lo que permite a los refugios aceptar a cualquier persona que necesite resguardarse del frío, sin aplicar las normas habituales de admisión. Además, continúan operando centros de calentamiento y se han habilitado autobuses con calefacción.

El pasado viernes se dio a conocer que la ciudad de Nueva York enfrentaba una ola de frío extremo, con sensaciones térmicas que han llegado hasta -23 °C (-10 °F) y mantenía bajo alerta a millones de residentes y trabajadores en la región metropolitana.

El fenómeno, en pleno desarrollo, ha llevado a la emisión de advertencias oficiales por parte de organismos meteorológicos y autoridades locales, ante los riesgos para la salud pública y la operación de servicios esenciales.

Este episodio se suma a una racha de frío sostenido poco habitual en la ciudad. Según registros de AccuWeather, se prevé que Nueva York complete al menos doce días seguidos con máximas bajo cero, lo que marcaría la serie más prolongada desde enero de 2018, cuando se contabilizaron catorce días consecutivos de frío intenso.

