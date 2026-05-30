‘Nos sentimos secuestrados’: Migrantes en centro de detención en EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    ‘Nos sentimos secuestrados’: Migrantes en centro de detención en EU
    Los migrantes detenidos han expresado con contundencia que “no estamos en huelga para exigir mejor trato y mejores condiciones; hacemos esto para exigir la libertad”. AP

La ACLU y otras organizaciones denunciaron que mujeres embarazadas han sido esposadas, aisladas, privadas de vitaminas prenatales, agua suficiente, alimentos adecuados e interpretación médica

Desde el interior de Delaney Hall, en Nueva Jersey, el mensaje de los migrantes detenidos es contundente: no exigen mejores condiciones, exigen su libertad.

En medio de huelgas de hambre, los testimonios denuncian un sistema de “crueldad” donde mujeres embarazadas son encadenadas y personas sin antecedentes penales son tratadas como criminales.

En el centro en Delaney Hall, administrado por GEO Group, entre 300 y 400 personas detenidas han sido vinculadas por familiares, activistas y testimonios internos a una huelga de hambre y a un paro laboral.

“Reclaman comida digna, atención médica, ventilación, avances en sus casos y libertad”, dice la activista Laura Gómez a EL UNIVERSAL. Afuera del centro de detención, familiares, amigos, defensores y vecinos han sido amenazados, empujados, rociados con agentes químicos y enfrentados por agentes federales.

Desde dentro, los detenidos comenzaron a comunicarse con sus familias.

Los migrantes detenidos han expresado con contundencia que “no estamos en huelga para exigir mejor trato y mejores condiciones; hacemos esto para exigir la libertad”.

Esa declaración “cambia el sentido de la protesta; es una acusación política y humana contra un sistema que encierra a personas sin cargos y no condenadas por delitos penales”, subraya Gómez.

Una carta de protesta atribuida a casi 300 personas detenidas, entre ellas más de 50 mujeres, indica que muchos tenían citas judiciales por atender, permisos de trabajo, reportes migratorios pendientes, familias en Estados Unidos y trámites abiertos.

Escribieron: “Nos sentimos vulnerables y, en cierto modo, secuestrados”.

También dijeron: “Vivimos con angustia y miedo de comparecer ante la corte”.

Para estos migrantes detenidos, “el tribunal de migración ya no lo perciben como un lugar para defender su presencia aquí, sino como una puerta posible al arresto, al traslado, al aislamiento o a la deportación”, comenta la activista.

Uno de los detenidos liberado dijo a los medios: “No somos criminales, pero nos tratan como si lo fuéramos y de los peores”.

En Delaney Hall, la protesta está unida a un paro laboral porque los detenidos también denuncian el trabajo interno barato en un centro que recibe dinero público.

Los familiares han asumido el papel de escuchar, verificar, documentar y presionar para hacer las denuncias públicas.

Gabriela, esposa de Martín Soto, uno de los detenidos señalados como organizador de la huelga, dice a este medio que “sus demandas no son porque quieren tener mejores condiciones adentro o mejores tratos, sus demandas son porque quieren ser liberados y ser escuchados”.

También denuncia que “quienes están ahí dentro son personas inocentes y la gran mayoría sin antecedentes penales”, y asegura que todos los días distintas familias reciben llamadas desde el centro.

“Sin esas llamadas, sin esas vigilias y sin esos señalamientos, la huelga habría quedado encerrada entre esos muros”, dice Gómez.

El choque con las familias escaló cuando se denunciaron traslados de detenidos y cuando manifestantes intentaron impedir que vehículos salieran del centro.

Soto relató que vio a su esposo golpeando la ventana de una camioneta y gritando: “¡Gaby! ¿Dónde está mi esposa Gaby? ¡Ayuda!”El congresista demócrata Jerry Nadler habló de porciones pequeñas y de comida contaminada “muy a menudo”.

El representante Dan Goldman dijo que ninguna persona humana ni ningún estadounidense debería apoyar lo que estaba ocurriendo ahí.

El congresista Adriano Espaillat calificó las condiciones de “inhumanas” y lanzó una promesa política: “Vamos a cerrar este centro”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo haber escuchado “historias de horror” y resumió la lógica del sistema: “La crueldad es el punto”.

El gobierno niega que haya una huelga de hambre, niega condiciones deficientes y asegura que los detenidos reciben comida, agua, ropa, camas, duchas, jabón, artículos de higiene, teléfonos, atención médica y acceso a abogados.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, minimizó las denuncias diciendo que “esto no es un Holiday Inn”.

El presidente Donald Trump defendió el centro y dijo que el gobierno administra “las mejores instalaciones” de ese tipo.GEO Group sostiene que ofrece atención médica continua, recreación, visitas legales.

Al cuadro se suma la denuncia sobre mujeres migrantes bajo custodia de ICE.

El País documentó casos de embarazadas, mujeres separadas de bebés lactantes, detenidas sin atención ginecológica adecuada, mujeres que sufrieron abortos espontáneos y personas que denunciaron miedo a reportar abusos por posibles represalias.

Una mujer resumió su experiencia: “Es un infierno”. Una de las mujeres entrevistadas, Diana Mogollón, relató a El País que a las detenidas sólo les permitían bañarse cada cinco días y que durante la menstruación debían insistir para ser sacadas del cuarto: “Tienes que pelear para que te saquen, para decir que tu ropa interior está manchada. Es muy incómodo”.

Otras mujeres hablaron de madres lactantes sin acceso oportuno a sacaleches, de embarazadas sin atención obstétrica durante meses y de mujeres con embarazos de alto riesgo trasladadas durante horas sin cuidados adecuados.

La ACLU y otras organizaciones denunciaron que mujeres embarazadas han sido esposadas, aisladas, privadas de vitaminas prenatales, agua suficiente, alimentos adecuados e interpretación médica.

Las congresistas del Caucus Demócrata de Mujeres pidieron liberar a embarazadas, madres lactantes y mujeres en posparto.El Pew Research Center halló que 64% se opone a mantener a grandes cantidades de inmigrantes en centros de detención mientras se resuelven sus casos.

”La raíz del problema es que las detenciones migratorias se presentan como un trámite administrativo, pero se vive como un castigo”, concluye la activista Gómez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Injusticia
Migrantes
Secuestros

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, dio a conocer que cada año en Coahuila se requieren 2 mil ingenieros.

Incrementa en Coahuila matrícula de ingenierías... pero no es suficiente para demanda de industria
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
El osezno negro capturado en la colonia El Mirador permanecerá varios días más bajo resguardo especializado, donde recibe alimentación, vitaminas y atención integral antes de su liberación.

Retrasan liberación de osezno rescatado en Saltillo; recibirá cuidados hasta la próxima semana
La compañía ha invertido en tecnología para avanzar hacía una huella hídrica operativa neutra.

Constellation Brands recibe el Premio Nacional de Calidad
La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.300 millones de personas consumen tabaco, y que aproximadamente la mitad de los fumadores crónicos morirán por enfermedades relacionadas con su consumo.

Los oftalmólogos advierten que fumar acelera la pérdida de visión
El acta de nacimiento, uno de los documentos de identidad más importantes en México; sin embargo, uno de los más rechazados en los trámites es el acta de nacimiento extemporánea.

Tu acta de nacimiento extemporánea es válida en el trámite de documentos como el pasaporte: SCJN
Meta.El nuevo proyecto televisivo buscará expandir las historias y conflictos planteados en el universo narrativo creado por Guillermo Arriaga.

Producirá Sofía Vergara una serie basada en la película mexicana ‘Amores Perros’
Eduardo Gutiérrez Barrera, Raúl Carrillo Balderas y Eduardo Gutiérrez Loera se quedaron con el primer lugar del 40 Torneo Anual de Golf Rotario en Saltillo.

¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal