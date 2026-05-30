$!CBP detecta rara plaga agrícola procedente de México durante inspección en la frontera de Arizona

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó sobre la detección y puesta en cuarentena de una rara plaga agrícola durante una inspección realizada en el Puerto de Entrada de Nogales, Arizona. De acuerdo con la dependencia estadounidense, el hallazgo ocurrió el pasado 8 de mayo en las instalaciones comerciales de Mariposa, donde especialistas agrícolas realizaban la revisión de un cargamento de verduras de hoja verde procedente de México. Durante la inspección, los agentes localizaron un insecto poco común que posteriormente fue identificado como Polyamia arachnion Kramer (Cicadellidae), una especie perteneciente al grupo conocido como saltahojas.

ESPECIE REPRESENTA UN RIESGO PARA LOS CULTIVOS La CBP explicó que los saltahojas son considerados una amenaza potencial para la agricultura debido a que se alimentan de tejidos vegetales y pueden actuar como vectores de enfermedades que afectan diversos tipos de cultivos. Según la dependencia, la importancia del hallazgo radica en la escasa presencia documentada de esta especie. Las autoridades señalaron que esta es apenas la segunda ocasión en 69 años en que ejemplares de Polyamia arachnion Kramer han sido recolectados e identificados por especialistas. Los registros disponibles indican que ambos especímenes identificados hasta la fecha tienen origen en la región central de México. Tras la detección, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para impedir que el insecto ingresara al territorio estadounidense y continuaron con las acciones de control fitosanitario previstas para este tipo de casos.

MANTIENEN VIGILANCIA PERMANENTE EN LOS PUERTOS DE ENTRADA La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza destacó que los especialistas agrícolas mantienen vigilancia constante en los puertos de entrada con el objetivo de detectar insectos, enfermedades y otros organismos que puedan representar riesgos para la producción agropecuaria de Estados Unidos. La dependencia señaló que estas labores forman parte de una estrategia permanente para proteger el sistema agrícola estadounidense mientras se facilita el flujo legal de mercancías y viajeros a través de la frontera con México. El caso ha generado interés entre especialistas debido a la rareza de la especie detectada y al potencial impacto que organismos de este tipo pueden tener sobre la sanidad vegetal y la producción agrícola. CASO SIMILAR OCURRIÓ EN OCTUBRE DE 2025 La detección de Polyamia arachnion Kramer ocurre meses después de otro hallazgo registrado en la frontera entre México y Estados Unidos. En octubre de 2025, la CBP informó la identificación de una especie de plaga que no había sido interceptada anteriormente en territorio estadounidense. En aquella ocasión, especialistas agrícolas localizaron un ejemplar de Osbornellus salsus durante una inspección rutinaria realizada en el Puerto de San Luis, Arizona, en un embarque de repollo procedente de México. De acuerdo con el comunicado emitido entonces por las autoridades estadounidenses, el insecto fue recolectado y enviado para su análisis a especialistas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Posteriormente, el Servicio Nacional de Identificación confirmó que se trataba de Osbornellus salsus y verificó que era la primera vez que la especie era interceptada en el país.

AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS ACTIVARON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Tras la identificación de la especie, las autoridades activaron medidas de resguardo para evitar posibles riesgos fitosanitarios asociados con el cargamento. El embarque fue sometido a los procedimientos establecidos y posteriormente devuelto a México como parte de los protocolos de protección agrícola vigentes. En ese momento, el director de operaciones de campo de Tucson, Guadalupe Ramírez, destacó la labor de los especialistas agrícolas de la CBP en la detección de amenazas potenciales para el sector agropecuario. Las autoridades estadounidenses señalaron que mantienen coordinación permanente con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para atender riesgos relacionados con especies invasoras, plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agrícola nacional. La reciente detección de Polyamia arachnion Kramer se suma a los esfuerzos de vigilancia que realizan las agencias fronterizas para monitorear mercancías agrícolas que ingresan a Estados Unidos y prevenir la introducción de organismos considerados de riesgo para los cultivos.

Publicidad