Vuelve Trump a la carga contra el papa León XIV: ‘Irán no puede tener un arma nuclear’

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    Vuelve Trump a la carga contra el papa León XIV: ‘Irán no puede tener un arma nuclear’
    Trump y el pontífice han intercambiado puntos de vista sobre temas como migración o la guerra en Irán. AP

En un mensaje en redes sociales, aprovechó también para lanzar críticas contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a cargar este sábado contra el papa León XIV a cuenta de Irán en un mensaje en redes sociales dirigido también a criticar al alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson.

“Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”, escribió el republicano en una breve publicación en Truth Social en la que compartía dos mensajes publicados el viernes en X por Johnson, que ha visitado el Vaticano y se ha reunido ahí con el pontífice.

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Trump y León XIV han exhibido en más de una ocasión sus diferencias con respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE.UU. e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero y Trump ha llegado a decir que León XIV pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas” porque si de él dependiera “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”.

El magnate neoyorquino también ha criticado públicamente en numerosas ocasiones al regidor de Chicago, al que ha llamado incompetente y ha acusado de promover el crimen en la ciudad.

También ha censurado la negativa de la urbe, una de las mayores ciudades santuario de EE.UU., a la hora de colaborar con las agencias federales de inmigración que han llevado intensas redadas desde que retornó a la Casa Blanca en enero de 2025 y ha amenazado con enviar contingentes de la Guardia Nacional a Chicago.

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