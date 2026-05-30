Presidente municipal de Cuautla es arrestado tras 10 días de estar prófugo

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    Presidente municipal de Cuautla es arrestado tras 10 días de estar prófugo
    Arrestan a Jesús Corona Damián, edil de Cuautla, Morelos Cuarto oscuro

El arresto se derivó del Operativo Enjambre en contra de las redes de corrupción y narcotráfico

El 30 de mayo se reportó la captura del presidente municipal de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, tras estar 10 días prófugo de las autoridades. Su detención fue compartida por Omar García Harfuch, desde su cuenta oficial de X, en materia de seguimiento al Operativo Enjambre.

Su detención se deriva del Operativo Ejambre, el cual buscó el arresto del edil de Cuautla, el 20 de mayo de 2026. Su orden de arresto fue emitida después de haberlo vinculado al crimen organizado, específicamente, con el cártel de Sinaloa.

A Jesús ‘N’ se le acusa de haber cometido delitos de extorsión, al igual que de haber beneficiado a miembros del cártel sinaloense con protección. Su arresto fue parte continua de una serie de detenciones a funcionarios públicos. El 20 de mayo fueron detenidas 6 personas, también vinculadas a la red del cártel en el municipio de Cuautla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcalde-de-cuautla-promueve-amparo-tras-orden-de-aprehension-por-presuntos-vinculos-criminales-HI20930744

El objetivo principal del Operativo Enjambre es la desmantelación de redes de corrupción en los municipios de la República, con base en la investigación de elementos federales y locales. Hasta el momento, más de 85 personas, funcionarios y exservidores públicos, han sido detenidos al ser acusados de haber brindado apoyo a la red de narcotráfico y del crimen organizado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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