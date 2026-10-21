Alcanza el supertifón Champi su intensidad máxima con 215 km/h y Filipinas eleva la alerta en el norte

MANILA- El supertifón Champi alcanzó este miércoles su intensidad máxima con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h) frente al norte de Filipinas, donde las autoridades elevaron la alerta por vientos y advirtieron de olas de hasta 9 metros, según la Agencia Meteorológica filipina (PAGASA). A las 10:00 hora local (02:00 GMT), el ciclón, conocido localmente como Rosal, registraba rachas de viento máximas de 265 km/h y se encontraba a unos 845 kilómetros al este de Luzón (norte del país), tras reforzarse en las últimas horas y alcanzar su «pico de intensidad», detalló el boletín de PAGASA. El supertifón, que la víspera motivó alertas de nivel 1, la más baja de una escala que llega hasta el 5, en zonas del norte y el este del país, llevó este miércoles a las autoridades a elevar al nivel 2 la alerta en la provincia septentrional de Batanes.

Este nivel prevé vientos de entre 62 y 88 km/h en un plazo de 24 horas, lo que según la agencia supone una amenaza «de menor a moderada», con posibles daños en viviendas, cortes de luz y daños considerables en algunos cultivos. El nivel 1 se mantiene en el extremo norte del archipiélago, donde se verán afectadas las provincias de Cagayan -que incluye a las islas Babuyan-, Ilocos Norte y Apayao.

Según el reporte, las olas provocadas por el tifón alcanzarán los 9 metros frente a Batanes y las islas Babuyan, y hasta 4,5 en el este de las Bisayas (centro del país), por lo que se pidió a las embarcaciones permanecer en puerto. En el norte de Luzón también se esperan lluvias hasta el viernes, con riesgo de inundaciones localizadas y deslizamientos de tierra. El organismo prevé que el supertifón empiece a debilitarse esta misma tarde, que baje a categoría de tifón el jueves y a tormenta tropical severa el domingo, ya fuera del área filipina, en su avance hacia el oeste-noroeste, aunque la trayectoria aún puede variar. Filipinas fue uno de los países más afectados en el Sudeste Asiático por los ciclones del año pasado, entre ellos el Kalmaegi y el supertifón Fung-wong, que en noviembre de 2025 causaron más de 200 muertes y afectaron a millones de personas. AMENAZA A FILIPINAS Y A TAIWÁN El supertifón Champi entró este martes en el área de responsabilidad de Filipinas, cuyas autoridades activaron alertas por fuertes vientos y oleaje en zonas del norte y el este del país, y se espera que avance hacia Taiwán, que prevé intensas precipitaciones a finales de semana. El sistema se mantiene sobre el mar de Filipinas con vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h, según la última actualización de la Agencia Meteorológica del país (PAGASA), y seguirá avanzando por esas aguas durante los próximos días, hasta pasar cerca del noreste de Taiwán entre el viernes y el sábado, de acuerdo con la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth.

Filipinas, uno de los países del Sudeste Asiático más afectado por ciclones en 2025, activó la alerta de nivel 1, la más baja de una escala que llega hasta el 5, en cuatro zonas del norte del país (Batanes, las islas Babuyan, Cagayan e Isabela) y en una del este (Catanduanes) ante los efectos del supertifón. Alertas por viento y oleaje PAGASA prevé que las mencionadas zonas podrían registrar vientos de entre 39 y 61 km/h en las próximas horas, siendo de «mínima a menor» la amenaza para vidas del temporal, que sí podría causar daños en viviendas y cultivos. También se esperan olas de hasta 4.5 metros frente a Batanes, las islas Babuyan, Cagayan, Isabela y Catanduanes, donde el ente meteorológico ha pedido a las embarcaciones permanecer en puerto o buscar refugio. Las autoridades advirtieron que podrían activar alertas de nivel 2 o 3 conforme Champi se aproxime a la isla de Batanes, algo previsto para el jueves, cuando se estima que el sistema se haya debilitado a la categoría de tifón.

“El ojo del supertifón no impactará directamente sobre tierra firme en Batanes”, pero “su proximidad extrema al grupo insular y a las islas más septentrionales causará efectos severos”, advirtió el administrador de PAGASA, Nathaniel Servando, en una comparecencia. El noviembre pasado, el tifón Kalmaegi y el supertifón Fung-wong dejaron más de 200 muertos y millones de afectados en varias zonas del archipiélago del Sudeste Asiático. Taiwán espera fuertes lluvias La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán informó este martes que Champi podría dejar lluvias fuertes o torrenciales en la mitad norte de la isla entre el vieres y el sábado, si bien insistió en que su trayectoria exacta todavía es incierta. El meteorólogo de la CWA Chao Hung indicó en una rueda de prensa recogida por la agencia CNA que no está claro si el supertifón se inclinará más hacia el oeste, en dirección a Taiwán, o hacia aguas del este. Si bien está previsto que Champi se debilite a mitad de semana, su radio de vientos “tiende a ampliarse”, advirtió Chao, quien agregó que Taiwán podría emitir una alerta marítima por tifón entre la noche local del miércoles y la mañana del jueves como muy pronto, sin descartar una alerta terrestre para la noche del jueves. Los tifones son habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.

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