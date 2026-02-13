Alcanzan las salidas voluntarias de migrantes detenidos en 2025 un récord de 28%, según CBS

LOS ÁNGELES- El 28% de los inmigrantes detenidos por las autoridades migratorias en 2025 que fueron deportados optaron por abandonar sus casos frente a un juez y salir voluntariamente del país, lo que representa un número récord de los extranjeros que renuncian a luchar por sus procesos, reveló este jueves un estudio de CBS.

El análisis basado en décadas de registros judiciales encontró además que el porcentaje de salidas voluntarias entre las personas detenidas aumentó casi todos los meses de 2025, alcanzando el 38 % en diciembre.

Esa cifra parece ir en aumento a medida que se intensifica la represión migratoria de la administración del presidente Donald Trump y aumenta la población de detenidos en los centros de detención de inmigración, según advirtió la televisora.

El análisis no incluye a quienes no tuvieron una audiencia ante un juez de inmigración.

El último gran porcentaje de personas detenidas que optaron a abandonar sus casos se registró en 2018 con un 21%, seguido del 19% de 1985.

Las cifras fueron reveladas justo cuando el Gobierno Trump aumenta sus proyectos para detener inmigrantes, en medio de críticas y demandas por supuestas negligencias en las cárceles migratorias.

El análisis también apunta a que las decisiones de los detenidos para salir voluntariamente del país están influenciadas por las pocas oportunidades para que se les otorgue una fianza y puedan pelear sus casos en libertad.

El año pasado, tan solo el 30% de las decisiones sobre fianzas fueron favorables a los detenidos, frente al 59% en 2024, según el análisis de CBS News

A esto se suma que el número de inmigrantes ha aumentado también a cifras récord. Para mediados de enero aproximadamente 73 mil personas se encontraban detenidas en centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).