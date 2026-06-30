Alerta la ACNUR que la situación humanitaria se está deteriorando velozmente en Venezuela tras los terremotos

Así también, EFE precisa que Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados detalló que las primeras evaluaciones realizadas sobre el terreno, el 26 y 27 del mes en curso en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo, confirman que existe un incremento de la vulnerabilidad de la población desplazada.

La ACNUR alertó que la situación humanitaria en las zonas afectadas tras los dos terremotos “se ha deteriorado rápidamente”; así mismo, esta viendo que hay “una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada”, detalla la Agencia de Noticias EFE.

En comunicado publicado el 26 de junio en su sitio web señala que “ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está movilizando a contrarreloj personal y recursos para responder a las consecuencias de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela a última hora del miércoles, causando una destrucción generalizada y dejando a miles de personas en situación de necesidad urgente”.

Por lo que, prosigue el comunicado, “la respuesta del Gobierno sigue centrada en las labores de búsqueda y rescate, la atención médica de emergencia y la evaluación de daños. ACNUR, junto con otras agencias de Naciones Unidas, está preparada para apoyar estos esfuerzos y está movilizando ayuda y clasificando y priorizando los suministros de emergencia disponibles para responder a las necesidades que vayan surgiendo”.

EFE hace referencia a las cifras actualizadas e indica que alrededor de de 16 mil personas resultaron afectadas “de tal modo que han debido buscar un lugar alternativo para vivir, aunque no todas lo han conseguido y deben permanecer en las calles”.

Por su parte el comunicado de ACNUR describe que “según los primeros informes difundidos por la Presidencia de la Asamblea Nacional, el balance provisional es de 188 fallecidos, 1,520 heridos y 157 desaparecidos, con más de 200 personas aún atrapadas bajo los escombros y al menos 2,927 afectadas. Las cifras se están actualizando de manera continua y podrían ser significativamente superiores a las comunicadas hasta el momento”.

Carlotta Wolf, quien es la portavoz de ACNUR, explicó que “la mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene”.

En tanto que, Matthew Saltmarsh, quien es el portavoz jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiado aseveró el 26 de junio que “se teme que los terremotos agraven de forma significativa los riesgos de protección ya existentes para la población más vulnerable del país, incluidas personas refugiadas, retornadas y otros grupos en situación de riesgo”.

EFE precisa que Wolf explicó que en cooperación con Caritas se logró habilitar un centro para la recepción y almacenamiento de donaciones con el propósito de facilitar la distribución de asistencia.

Asimismo, un responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela expresó a EFE que actualmente se está “produciendo un caos logístico” derivado de la cantidad de “personas que intentan con buena voluntad aportar ayuda de forma espontánea”; por lo que exhortó a que exista una organización logística con el objetivo de respetar “la dignidad de las personas y una adecuada distribución de la ayuda”.

Con información de la Agencia EFE y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.