Una madre rescatada de entre los escombros de Venezuela con su hijo recién nacido describe 32 horas angustiosas

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    Una madre rescatada de entre los escombros de Venezuela con su hijo recién nacido describe 32 horas angustiosas

Dijo que tenía que mantenerse despierta por su bebé, describiendo sus llantos como su “motivación para estar despierta y alerta”

Una madre que fue rescatada de entre los escombros de su casa en Venezuela relató cómo sobrevivió durante 32 horas para asegurar la supervivencia de su bebé de 18 días tras el devastador terremoto .

Dayana Patino y su hijo recién nacido, Juan David, se encontraban dentro de su edificio de apartamentos en La Guaira, en el octavo piso, cuando el terremoto sacudió la zona el miércoles por la noche y provocó el derrumbe de su vivienda.

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“Sentí que estaba volando”, declaró Patino a la BBC. “Después, sentí que me hundía en agua y tierra, y luego caí en el pozo donde permanecí”.

“No sé cómo no solté a mi bebé porque estaba volando. Me aplasté contra los muebles”, añadió.

Patino contó que su pierna quedó atrapada bajo el cemento y su sien presionada contra una roca, lo que la dejó inmóvil con su bebé a su alrededor.

A pesar del dolor y la conmoción, Patino dijo que tenía que mantenerse despierta por su bebé, describiendo sus llantos como su “motivación para estar despierta y alerta”.

“Mientras él estuviera vivo, yo iba a estar viva. De vez en cuando, le tocaba la nariz para comprobar que seguía respirando”, dijo.

La madre, desesperada, dijo que reservó su voz para cuando pudiera oír a alguien cerca, y después de horas bajo los escombros, con solo una pequeña grieta que dejaba entrar la luz de la luna, finalmente oyó a su hermano llamándola.

“Con todas mis fuerzas grité... Grité: ‘¡Aquí estoy!’, y él me dijo: ‘Te encontré, y te prometo que no me iré hasta que te saque de aquí’”, recordó Patino.

Finalmente llegó un equipo de rescate y sacó a Patino y a su bebé de entre los escombros. Un vídeo de la escena muestra a su marido, Gerson, con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su hijo tras pensar que tanto él como su esposa habían perecido.

“Pensé que estaban muertos. Y cuando vi a mi hijo, sentí que había vuelto a nacer”, declaró Gerson a la BBC, describiendo el rescate como “un milagro”.

La madre y el hijo fueron trasladados de urgencia a un hospital de Caracas, donde Patino se recupera de las heridas sufridas en ambas piernas. Milagrosamente, el pequeño Juan solo sufrió heridas leves.

Patino y su hijo pasaron un total de 32 horas entre los escombros antes de ser rescatados.

Gerson, que se encontraba justo fuera del complejo de apartamentos cuando se derrumbó, dijo que la familia lo perdió todo en el terremoto, que se cobró la vida de más de 1.700 personas en Venezuela.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el desastre natural también dejó más de 5.000 heridos.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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