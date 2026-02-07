Alerta León XIV sobre el apogeo de la ‘esclavitud cibernética’

/ 7 febrero 2026
    Alerta León XIV sobre el apogeo de la ‘esclavitud cibernética’
    El Papa León XIV lee su mensaje durante la audiencia general semanal en el Vaticano. AP/Gregorio Borgia

La ONU advierte sobre una crisis creciente de sumisión moderna vinculada a centros de ciberestafas

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV alertó del auge de la llamada “esclavitud cibernética”, mediante la cual “las personas son atraídas a esquemas fraudulentos y actividades delictivas, como las estafas en línea y el tráfico de drogas”, durante su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Sensibilización contra la Trata de Personas. “Estas formas de violencia no son incidentes aislados, sino síntomas de una cultura que ha olvidado cómo amar como Cristo ama”, explicó el papa en su mensaje contra la trata en el que renovó “firmemente la urgente llamada de la Iglesia a afrontar y poner fin a este grave crimen contra la humanidad”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre una crisis creciente de esclavitud moderna vinculada a centros de ciberestafas, particularmente en el Sudeste Asiático, donde cientos de miles de personas se encuentran en estado de esclavitud y son obligadas a cometer fraudes en línea. Esta forma de explotación digital ha sido calificada por expertos de la ONU como una “crisis de derechos humanos” a nivel industrial.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta León XIV que la IA es usada como un ‘oráculo’, por lo que urge a guiar la revolución digital

El pontífice estadounidense señaló que en la lógica actual de “buscar el dominio y del desprecio por la vida humana” se alimenta también “el flagelo de la trata de personas”.

“La inestabilidad geopolítica y los conflictos armados crean un terreno fértil para que los traficantes exploten a los más vulnerables, especialmente a las personas desplazadas, a los migrantes y a los refugiados. Dentro de este paradigma resquebrajado, las mujeres y los niños son los más afectados por este comercio atroz”, lamentó Robert Prevost.

Y destacó que “además, la creciente brecha entre ricos y pobres obliga a muchos a vivir en condiciones precarias, dejándolos expuestos a las promesas engañosas de los reclutadores”.

El papa afirmó que ante estos graves desafíos hay que acudir «a la sensibilización» que “nos permite identificar los mecanismos ocultos de explotación en nuestros barrios y en los espacios digitales”.

