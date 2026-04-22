Alerta OEA: se extienden en América mezclas ‘impredecibles’ de drogas

De acuerdo con el informe “Tendencias de las Drogas Sintéticas en las Américas”, elaborado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) , agencia antinarcóticos de la OEA, 67 por ciento de las alertas registradas de 2019 a 2025 son de drogas que contienen dos o más sustancias.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó como un riesgo creciente para los países del continente americano la expansión de mezclas de drogas sintéticas como el fentanilo, la ketamina y el éxtasis, así como otras sustancias nuevas que se van detectando con combinaciones impredecibles.

Las mezclas contienen estimulantes, opioides sintéticos, benzodiacepinas, disociativos, sedantes veterinarios y aditivos industriales, mientras que no es común que se identifiquen compuestos químicos completamente nuevos.

“La rápida proliferación de mezclas tóxicas ha desplazado al surgimiento de sustancias nuevas individuales como principal riesgo regional. En su lugar, la imprevisibilidad del contenido que reciben los usuarios se ha convertido en la amenaza dominante”, destaca el informe.

El estudio coloca al mercado de drogas sintéticas como cada vez más “adaptativo”, con presencia de cócteles y reformulaciones de compuestos conocidos y comerciales con “estéticas engañosas y nombres callejeros cambiantes”.

“Lo que muestran nuestros datos de alerta temprana es un mercado de drogas que evoluciona más rápido de lo que muchos países pueden detectar hoy”, advirtió el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Iván Marques.

Por otro lado, el informe identifica al “tusi” o “cocaína rosa” como una de las principales tendencias, que se vende como una mezcla de múltiples sustancias cuya distribución abarca Centroamérica, Sudamérica, hasta Estados Unidos.

También se advierte sobre la aparición de nitacenos, de los opioides sintéticos más potentes, además de alertar por el uso creciente de sedantes veterinarios como la xilacina y la medetomidina combinada con el fentanilo, lo que dificulta la reversión de sobredosis.

Desde los gobiernos, el estudio señala que actualmente hay brechas persistentes, pues países que cuentan con limitaciones en capacidad forense y de laboratorio podrían subestimar la presencia y expansión de las sustancias.

Angela Crowdy, secretaria ejecutiva interina de la CICAD, señaló que los hallazgos del estudio “refuerzan la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de alerta temprana como parte de una arquitectura regional integrada”.