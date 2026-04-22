Trump lanza una nueva amenaza contra el estrecho de Ormuz e Irán

El comandante en jefe afirmó que Irán solo proclama el cierre del canal para “salvar las apariencias”, al tiempo que lanzaba la enérgica amenaza el martes por la noche, apenas unas horas después de anunciar la prórroga del alto al fuego.

Donald Trump ha rechazado los llamamientos para reabrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo que nunca habría un acuerdo con Irán “a menos que destruyamos el resto de su país, incluidos sus líderes”.

“Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día (que es, por lo tanto, lo que pierden si se cierra)”, escribió Trump en Truth Social.

“Solo dicen que quieren que lo cierre porque lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!), así que simplemente quieren ‘salvar las apariencias’”.

“Hace cuatro días, algunas personas se me acercaron y me dijeron: ‘Señor, Irán quiere abrir el estrecho de inmediato’. Pero si hacemos eso, jamás podrá haber un acuerdo con Irán, ¡a menos que destruyamos el resto de su país, incluyendo a sus líderes!”

En una publicación posterior, Trump afirmó que el régimen iraní está “colapsando financieramente” y que está “desesperado por dinero”.

“Militares y policías se quejan de que no les pagan. ¡SOS!”, escribió.

Teherán no ha respondido a la última amenaza de Trump, pero el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que el bloqueo viola el alto el fuego, y la guerra de palabras parece estar en aumento.

“Bloquear los puertos iraníes es un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego. Atacar un buque mercante y tomar a su tripulación como rehén es una violación aún mayor”, escribió en X.

A continuación, aseguró que Irán sabe “cómo defender sus intereses y cómo resistir la intimidación”.

Irán ya ha condenado a las fuerzas estadounidenses por la incautación del buque M/V Touska, calificándola de “piratería”.

El estrecho, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, fue cerrado el sábado, apenas unas horas después de que Araghchi dijera que estaba “completamente abierto” para los buques comerciales.

Desde entonces, Irán ha prometido que el estrecho permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos levante su bloqueo, y el régimen se ha burlado de los llamamientos de las naciones occidentales para que se reabra la vía marítima.

Kaja Kallas, el máximo diplomático de la UE, fue objeto de burlas por parte de los iraníes después de que pidiera que el estrecho permaneciera abierto “conforme al derecho internacional”.

“¡¿Ah, esa ‘ley internacional’?!”, bromeó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei .

“¿Ese mismo que la UE desempolva para dar lecciones a otros mientras, en secreto, da luz verde a una guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel, y mira hacia otro lado ante las atrocidades contra los iraníes?!”

“Basta de sermones; el fracaso crónico de Europa a la hora de poner en práctica lo que predica ha convertido su discurso sobre el ‘derecho internacional’ en la máxima hipocresía.”

Las conversaciones encabezadas por el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Sir Keir Starmer para que se reabra el estrecho no han avanzado más.

Tampoco está claro si habrá una segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Según los informes, el vicepresidente JD Vance encabezaría una delegación estadounidense para las conversaciones en Islamabad, Pakistán, pero permanece en Washington.

También se esperaba la presencia en la capital paquistaní del enviado especial Steve Witkoff y del yerno de Trump, Jared Kushner, pero en su lugar viajaron el martes desde Miami a la Casa Blanca para mantener reuniones.

Los negociadores iraníes no estarán en la capital paquistaní y la agencia de noticias Tasnim informó que el país se está preparando para la reanudación del conflicto.

Mohammed-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de la República Islámica, insinuó que Irán tiene “nuevas cartas” que puede revelar en el campo de batalla.