/ 25 noviembre 2025
    Alerta por aumento de contagios por superhongo resistente a medicinas
    El superhongo Trichophyton indotineae aumenta 500% en el Reino Unido. Conoce cómo se contagia, cómo afecta a los pacientes y por qué preocupa a especialistas en salud pública. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Reino Unido enfrenta un incremento del 500% en contagios del superhongo Trichophyton indotineae, altamente resistente y de fácil transmisión. Expertos alertan sobre riesgo de expansión endémica

El Trichophyton indotineae, conocido como el “superhongo” por su alta resistencia a tratamientos antimicóticos, ha registrado un alarmante aumento de casos en el Reino Unido. De acuerdo con el profesor Darius Armstrong-James, experto del Imperial College London, la situación ya representa “un problema muy grave” para los servicios de salud.

En los últimos tres años, los contagios han aumentado 500%, una cifra que preocupa a los especialistas debido a que antes del brote actual rara vez se detectaba este hongo en pacientes británicos. Ahora, los hospitales reportan una llegada constante de nuevos casos.

El especialista advierte que aún no se sabe si el hongo podría volverse endémico o incluso pandémico, pero la frecuencia ascendente ya es motivo de vigilancia intensiva por parte de las autoridades sanitarias.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL TRICHOPHYTON INDOTINEAE?

El superhongo se transmite principalmente por contacto directo con una persona infectada, pero también puede adquirirse al tocar superficies contaminadas, incluidos objetos del hogar, ropa, toallas o cualquier material expuesto a lesiones activas.

Los expertos señalan que una parte considerable de los contagios ocurre mediante contacto sexual, lo que facilita su propagación en ambientes con contacto piel a piel. Su resistencia a los medicamentos convencionales provoca que los pacientes requieran semanas de aislamiento y tratamientos especializados.

Además, el hongo se adhiere con facilidad, lo que complica evitar la transmisión en espacios cerrados o compartidos, especialmente cuando no hay un diagnóstico inmediato.

CÓMO AFECTA EL SUPERHONGO A LOS PACIENTES INFECTADOS

Las lesiones del Trichophyton indotineae suelen aparecer en las ingles y los glúteos, manifestándose como irritación intensa, descamación y enrojecimiento severo. Si no se detecta a tiempo, puede extenderse a otras partes del cuerpo y causar infecciones más difíciles de tratar.

Los antimicóticos comunes no suelen ser efectivos contra este hongo, lo que obliga a los médicos a considerar alternativas más fuertes o tratamientos prolongados. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ya emitió una alerta para que los profesionales revisen todos los casos de tiña que no respondan al tratamiento habitual.

Antes de este brote, la mayoría de los contagios se asociaban a viajes al extranjero, pero ahora el 74% de los pacientes infectados no ha salido del Reino Unido, lo que confirma su transmisión comunitaria.

DATOS CURIOSOS

• El hongo fue identificado por primera vez en India, donde causó brotes extensos.

• Puede sobrevivir en telas por varios días.

• Los casos europeos han aumentado desde 2022.

• Es uno de los principales hongos estudiados por su resistencia a fármacos.

