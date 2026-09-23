Alerta por Inteligencia Artificial en la ONU: Sam Altman, CEO de OpenAI señala graves amenazas

El líder de OpenAI , Sam Altman, advirtió sobre las graves amenazas que la inteligencia artificial representa para el futuro de la humanidad. Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, exigió la creación inmediata de reglas de control globales y democráticas.

“La tecnología avanza a un ritmo sin precedentes y necesita límites claros desde ahora”, señaló Altman.

Asimismo, enfatizó que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de supervisión internacional para evitar que se escape del control humano.

MENOS PODER CONCENTRADO Y MÁS CONTROL DEMOCRÁTICO

El líder de OpenAI señala que las decisiones clave sobre la inteligencia artificial no deben quedar en manos de unas pocas empresas tecnológicas ni de un grupo reducido de países, por ello su propuesta planteada ante las Naciones Unidas busca que todos los gobiernos participen en la regulación de estos sistemas para proteger los derechos ciudadanos.

“Avanzar con precaución extrema es la única vía para reducir los riesgos sociales y económicos. Aunque la inteligencia artificial ofrece beneficios para la ciencia y la productividad, un uso sin supervisión adecuada representa un peligro directo para la estabilidad mundial”, subrayó Altman.