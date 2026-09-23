Alerta por Inteligencia Artificial en la ONU: Sam Altman, CEO de OpenAI señala graves amenazas

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    Alerta por Inteligencia Artificial en la ONU: Sam Altman, CEO de OpenAI señala graves amenazas
    Sam Altman, CEO de Open AI durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Durante su intervención, el líder de OpenAI advirtió sobre las graves amenazas que esta tecnología podría representar para el futuro.

El líder de OpenAI, Sam Altman, advirtió sobre las graves amenazas que la inteligencia artificial representa para el futuro de la humanidad. Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, exigió la creación inmediata de reglas de control globales y democráticas.

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“La tecnología avanza a un ritmo sin precedentes y necesita límites claros desde ahora”, señaló Altman.

Asimismo, enfatizó que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de supervisión internacional para evitar que se escape del control humano.

MENOS PODER CONCENTRADO Y MÁS CONTROL DEMOCRÁTICO

El líder de OpenAI señala que las decisiones clave sobre la inteligencia artificial no deben quedar en manos de unas pocas empresas tecnológicas ni de un grupo reducido de países, por ello su propuesta planteada ante las Naciones Unidas busca que todos los gobiernos participen en la regulación de estos sistemas para proteger los derechos ciudadanos.

“Avanzar con precaución extrema es la única vía para reducir los riesgos sociales y económicos. Aunque la inteligencia artificial ofrece beneficios para la ciencia y la productividad, un uso sin supervisión adecuada representa un peligro directo para la estabilidad mundial”, subrayó Altman.

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REGULATORIO INTERNACIONAL

OpenAI promueve la creación de reglas unificadas a nivel global para evitar la diferencia de leyes entre continentes. La meta es establecer agencias internacionales con capacidad real para auditar y monitorear los modelos de última generación.

La postura cobra fuerza ante el crecimiento acelerado de los asistentes y agentes de inteligencia artificial autónomos. Analistas y expertos en ciberseguridad coinciden en que la cooperación multilateral es indispensable para garantizar el uso seguro y ético de esta tecnología en los próximos años.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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