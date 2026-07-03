Alerta UNICEF sobre rápido aumento del uso de IA entre menores de edad, es tres veces mayor que los adultos

La agencia de la ONU para la infancia precisa que “las pruebas más recientes están poniendo de manifiesto la magnitud y la rapidez con que los niños y niñas de todo el mundo la están adoptando, al tiempo que revelan los riesgos y las brechas que conlleva”.

En comunicado publicado en el sitio web de la Unicef afirma que “La IA ya está aquí” y cada día es “más importante de nuestras vidas”. y que su uso, advierte, “está marcando a la infancia de todo el mundo para bien y para mal”.

Un análisis realizado por UNICEF y que esta basado en nuevos datos que fueron resoplidos en 10 países, calcula que por lo menos 20 millones de niños y niñas ya han hecho uso de la inteligencia artificial. “Muchos de ellos están avanzando más rápidamente que los adultos, ya que la adoptan a un ritmo más de tres veces superior”, añade el comunicado.

En comunicado publicado por las ONU, describe que este análisis llevado acabo por la UNICEF se realizó en Armenia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Jordania, México, Montenegro, Macedonia del Norte, Pakistán y Serbia.

De acuerdo con la agencia de la ONU para la infancia, son más de “2 millones de niños y niñas”, es decir, 1 de cada 10, quienes expresaron que utilizan a la IA “para pedir consejo sobre temas que les preocupan” y que, 13 millones de niños y niñas aseveraron que la usan “para reforzar su aprendizaje y sus tareas escolares”.

“En conjunto, entre el 18% y el 50% de los menores encuestados había usado inteligencia artificial al menos una vez. La proporción aumenta entre los adolescentes de 15 a 17 años, de los cuales el 44% dijo haberla utilizado, frente al 33% de quienes tienen entre 12 y 14 años”, detalla la ONU.

“A medida que se acelera el uso de la IA por parte de los niños y niñas, las normas que regulan su empleo, incluidas las que se han concebido para protegerlos, apenas pueden seguir su ritmo” acentúa el comunicado.

En base a lo anterior la UNICEF advierte que “los niños y niñas están más expuestos a los sistemas de IA, incluidos los diseños, los modelos mercantiles subyacentes y el uso que se hace de sus propios datos, pero tienen mucho menos poder para evitarlos o cuestionarlos”; y alerta la agencia de la ONU para la infancia que “son los primeros en sentir los efectos de una gobernanza deficiente y serán los que más tiempo tengan que vivir con las consecuencias. Sin embargo, la mayor parte de la gobernanza de la IA no concede prioridad a la infancia”.

No obstante, la inteligencia artificial es capaz de ofrecer a los niños y niñas “oportunidades para aprender, jugar o ser creativos”, escasamente se han llevado acabo estudios en cuanto a “su papel en el desarrollo cognitivo, la dependencia emocional y la exposición a los daños. En efecto, toda una generación está creciendo en medio de un experimento global”, explica el comunicado.

MENORES DE EDAD RECONOCEN QUE HAY RIESGOS

Si bien, los niños y niñas aceptan que existen riesgos; la UNICEF precisa que “en los diez países analizados, un tercio de los participantes expresó su preocupación por el uso de la IA para estafar y engañar a otros, o para difundir desinformación, mientras que una cuarta parte temía que sus imágenes o vídeos fueran manipulados para crear deepfakes de carácter sexualmente explícito”; y que actualmente existen muchos “sistemas a los que los niños y niñas tienen acceso sin que existan medidas de protección; la seguridad, al parecer, es una cuestión secundaria”.