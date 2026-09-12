Alertan 25 ganadores de la Medalla Fields del choque entre la IA y los objetivos de las matemáticas

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    Alertan 25 ganadores de la Medalla Fields del choque entre la IA y los objetivos de las matemáticas
    En la imagen se muestra el inicio de la aplicación ChatGPT, desarrollada por la organización estadounidense de investigación en inteligencia artificial (IA) OpenAI. EFE/Filip Singer

Consideran perjudicial para la disciplina que las empresas de IA conviertan la resolución de problemas en una competición para medir sus modelos

WASHINGTON- Veinticinco ganadores de la Medalla Fields, el máximo reconocimiento internacional de las matemáticas, alertaron este viernes de un choque entre los objetivos de las empresas de inteligencia artificial (IA) y los de la comunidad matemática, ante el avance de modelos capaces de resolver problemas de investigación a una velocidad sin precedentes.

En un comunicado publicado en el sitio web Math and AI bajo el título “Un grave desalineamiento de la IA en las matemáticas”, los firmantes reconocen que los modelos de lenguaje han mejorado de forma drástica en los últimos meses hasta el punto de resolver problemas importantes en distintos campos de las matemáticas.

https://vanguardia.com.mx/tech/openai-dice-haber-resuelto-uno-de-los-problemas-matematicos-del-milenio-BK23383301

Sin embargo, consideran perjudicial para la disciplina que las empresas de IA conviertan la resolución de problemas en una competición para medir sus modelos.

Entre los firmantes figuran algunos de los matemáticos más reconocidos de las últimas décadas, como el estadounidense Terence Tao, ganador de la Medalla Fields en 2006; el francés Cédric Villani, premiado en 2010; el alemán Peter Scholze, que recibió el galardón en 2018; y la ucraniana Maryna Viazovska, distinguida en 2022.

También suscribe el documento el chino Yu Deng, uno de los ganadores de la Medalla Fields de 2026.

Los firmantes advierten de que la producción cada vez más rápida de afirmaciones matemáticas verdaderas o falsas puede dificultar su comprobación, la identificación de nuevos métodos, la conexión con trabajos anteriores y, finalmente, su incorporación al conocimiento de la disciplina.

También plantean problemas de atribución y posible plagio cuando las soluciones se anuncian antes de que puedan ser estudiadas adecuadamente.

Los firmantes no rechazan el uso de la IA y reconocen que puede mejorar y acelerar la investigación matemática, pero consideran que el impacto de esta tecnología dependerá de las decisiones de quienes la desarrollan y controlan.

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