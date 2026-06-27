Alertan cardenales a León XIV sobre el individualismo y debaten la idea de ‘guerra justa’

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    Alertan cardenales a León XIV sobre el individualismo y debaten la idea de ‘guerra justa’
    El Papa León XIV durante la primera sesión del Consistorio Extraordinario en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, el 26 de junio de 2026. EFE/EPA/Vatican Media Press Office

El pontífice estadounidense ha convocado este consistorio cardenalicio de dos días, el segundo de su papado, para debatir y reflexionar sobre temas de calado para la iglesia católica

CIUDAD DEL VATICANO- Los cardenales de todo el mundo convocados por el papa León XIV en el Vaticano para su segundo consistorio han proseguido este sábado con esta ‘cumbre’ alertando sobre “el individualismo” que se extiende en el mundo, después de haber debatido y en muchos casos renegado del tradicional concepto de “guerra justa”.

El pontífice estadounidense ha convocado este consistorio cardenalicio de dos días, el segundo de su papado, para debatir y reflexionar sobre temas de calado para la iglesia católica.

En la cita participan 178 purpurados, de un total de 241, y la sesión matutina del sábado, habrá otra vespertina, ha sido moderada en el Aula Pablo VI por el cardenal tanzano Protase Rugambwa.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cuestionando-la-doctrina-de-la-guerra-justa-FA21567147

La mayoría de los grupos de trabajo han centrado su reflexión en una lectura de “las profundas fracturas de nuestro tiempo entre los pueblos, las naciones, las sociedades y las propias familias” y su impacto en los más pobres y débiles, según informó la Santa Sede.

Los purpurados alertaron de la frecuente superficialidad en las relaciones personales, especialmente entre los jóvenes.

Muchos avisaron del “peligro de la falta de sentido y de relaciones significativas» y todos ellos subrayaron «el rol de un individualismo exasperado” que conduce a pensar que las personas únicamente «existen para el éxito propio».

En este contexto, el consistorio de cardenales expresó cierta preocupación por el desafío de la inteligencia artificial (IA), tema al que León XIV ha dedicado su primera encíclica ‘Magnifica Humanitas’.

Este reto tecnológico, alegaron, debe ser regido por «valores humanos compartidos» y reconociendo «el sentido humano del límite».

Por otro lado, en la sesión de la tarde del viernes, los cardenales abordaron la antigua doctrina católica de la «guerra justa», ya rechazada por León XIV en la mencionada encíclica.

“Numerosos grupos” de purpurados han coincidido en “la necesidad de superar la lógica de la guerra justa ya que el Evangelio -han declarado- no se impone con la fuerza” y han defendido en cambio el “derecho a una defensa proporcionada”.

El encargado de ilustrar esta postura fue el cardenal argentino y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, en cuya introducción denunció que el concepto de “guerra justa” se ha usado en el pasado para “ofrecer un fundamento teórico a las guerras más injustas en lugar de detenerlas”.

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