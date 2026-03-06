Alertan por ‘shock energético’... petróleo roza los 90 dólares

Los mercados energéticos globales entraron este viernes en una fase de fuerte tensión luego de que el precio del petróleo Brent —referencia internacional del crudo— alcanzara los 89.90 dólares por barril, su nivel más alto en casi dos años.

El incremento ocurre en medio de preocupaciones por el suministro de crudo desde Oriente Medio, una de las regiones clave para la producción energética mundial. Analistas financieros advierten que la situación podría derivar en un nuevo shock energético global si las tensiones geopolíticas se prolongan.

La subida representa además un repunte semanal superior al 22%, el más pronunciado desde los primeros días de la guerra en Ucrania en 2022, un periodo que también provocó fuertes alteraciones en los precios internacionales de la energía.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, PUNTO CRÍTICO DEL SUMINISTRO MUNDIAL

El detonante principal de la escalada de precios se encuentra en la parálisis parcial del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta.

Por ese estrecho circula aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo, lo que convierte cualquier interrupción en un factor capaz de alterar los mercados globales.

Especialistas de instituciones financieras como Goldman Sachs y analistas citados por Bloomberg señalan que actualmente existe una “prima de riesgo de guerra” que ya agrega alrededor de 13 dólares al precio base de cada barril.

Si el bloqueo en la región se prolonga más de dos semanas, diversos escenarios proyectan que el precio del crudo podría superar con facilidad la barrera psicológica de los 100 dólares por barril.

“Si el conflicto se intensifica o se registran daños en infraestructura energética del Golfo, el precio podría alcanzar niveles de 120 o incluso 150 dólares”, advierten especialistas del sector energético.

EL EFECTO DOMINÓ EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

El impacto del petróleo cercano a los 90 dólares ya comienza a reflejarse en otros indicadores económicos globales.

Las principales bolsas del mundo registraron movimientos negativos durante la jornada. En Europa y Wall Street, los índices bursátiles reportaron caídas superiores al 1.5%, reflejando la cautela de los inversionistas ante el panorama energético.

En el caso del mercado español, el índice Ibex 35 acumula pérdidas cercanas al 7% en lo que va de la semana, presionado por la incertidumbre sobre los precios de la energía.

Otro frente de preocupación es el de la inflación global. Diversos bancos centrales habían planteado la posibilidad de recortar tasas de interés durante el año, pero el aumento en los costos del petróleo podría obligarlos a reconsiderar sus estrategias monetarias.

El encarecimiento del crudo suele trasladarse rápidamente a costos de transporte, electricidad y producción industrial, generando presiones inflacionarias en múltiples sectores económicos.

EL GAS NATURAL TAMBIÉN REACCIONA

La tensión energética no se limita al petróleo. En Europa, el precio del gas natural de referencia TTF también registró un aumento de 3.2% en una sola jornada.

El alza responde a preocupaciones sobre las rutas marítimas utilizadas por buques que transportan gas natural licuado desde Qatar, uno de los principales exportadores del mundo.

En paralelo, autoridades estadounidenses indicaron que analizan posibles medidas para contener la escalada de precios en los mercados energéticos internacionales.

Sin embargo, el sentimiento de los inversionistas se mantiene cauteloso tras declaraciones del ministro de Energía de Qatar, quien advirtió que un conflicto prolongado en la región podría “paralizar las economías del mundo”.

Mientras los mercados cierran la semana con nerviosismo, analistas advierten que si el petróleo consolida su precio por encima de los 90 dólares, el llamado shock energético podría convertirse en una realidad económica con impacto directo en empresas, industrias y consumidores en distintos países.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MERCADO PETROLERO

· El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta y conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico.

· Cerca de una quinta parte del petróleo mundial pasa diariamente por este corredor energético.

· Cuando el petróleo superó los 100 dólares por barril en 2008, el aumento contribuyó a una de las mayores crisis inflacionarias globales de la década.