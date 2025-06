¿Alguien vivo?, Israel no solo mata a periodistas en Gaza, también a sus familiares

CIUDAD DE GAZA- “Encontré a mi padre tirado a 50 metros de mi casa, en la calle (...) Debajo de mi padre estaba mi primo, hecho pedazos. Y a unos cinco metros de mi padre mi otro primo”, relata a EFE el periodista gazatí Abdul Rahim Al Khader, después de que un ataque del Ejército israelí matara a 38 miembros de su familia.

Al Khader, de 23 años, habla con gesto inerte y voz monótona. El pasado 6 de junio, él mismo grabó un vídeo corriendo entre los escombros de su vivienda en Yabalia (norte) tras conocer que había sido atacada, gritando: “¡Mamá! ¡Papá! ¿Hay alguien vivo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mustafa! ¡Karim! ¡Que alguien me responda!”.

En una conversación con EFE en Ciudad de Gaza donde está desplazado, el periodista no sale de su asombro: “He cubierto muchos crímenes durante la guerra israelí, pero cuando volví a mi casa no esperaba que la tragedia me tocara tan de cerca. Imaginé que podía perder a uno, dos, cinco... pero, ¿a toda mi familia?”.

El único superviviente entre quienes vivían en ese edificio, además de Rahim, fue su tío. El hombre había ido en busca de un carro tirado por animales para evacuar, ese mismo día, a los niños y a las mujeres que poco después murieron en el ataque israelí.

PERDIÓ A SU FAMILIA CUANDO SALIÓ A TRABAJAR

El viernes, hacia las 10.30, Rahim salió de casa para ir a trabajar con motivo del primer día del Aid al Adha (Fiesta del Sacrificio), una de las principales festividades del calendario islámico. Dos horas después, una de sus hermanas le llamó al teléfono para avisarle de que un ataque había destruido su edificio.