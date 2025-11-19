Alista Trump puntos claves para ataques en Venezuela

Estrategas militares en Estados Unidos han preparado listas de posibles instalaciones del narcotráfico en Venezuela, así como unidades militares cercanas al presidente Nicolás Maduro, que podrían ser objetivo de ataque, reveló ayer el periódico The New York Times.

El presidente Donald Trump ha aprobado medidas adicionales para presionar a Venezuela y prepararse para la posibilidad de una campaña militar más amplia, reportó el diario.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum a IP a aumentar el salario mínimo

Trump ha dado ya su visto bueno a los planes de la CIA para llevar a cabo medidas encubiertas dentro del país sudamericano, operaciones que podrían tener como objetivo preparar el terreno para futuras acciones, añadieron las fuentes.

Según NYT, Trump sostuvo dos reuniones con sus altos asesores la semana pasada en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para abordar el tema de Venezuela y revisar las opciones.

No se conocen las eventuales acciones encubiertas de la CIA, ni cuándo podrían llevarse a cabo.

El líder republicano aún no ha autorizado el despliegue de fuerzas de combate sobre el terreno en Venezuela, por lo que la siguiente fase de la creciente campaña de presión de la Administración estadounidense sobre el Gobierno de Maduro podría ser el sabotaje o algún tipo de operaciones cibernéticas, psicológicas o de información.

Es probable que cualquier acción encubierta de la CIA preceda a los ataques militares contra las instalaciones del narcotráfico y las unidades militares.