Alista Trump puntos claves para ataques en Venezuela

Internacional
/ 19 noviembre 2025
    Alista Trump puntos claves para ataques en Venezuela
    Trump sostuvo dos reuniones con sus altos asesores la semana pasada en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para abordar el tema de Venezuela y revisar las opciones. FOTO: REFORMA

Donald Trump ha aprobado medidas adicionales para presionar a Venezuela y prepararse para la posibilidad de una campaña militar más amplia

Estrategas militares en Estados Unidos han preparado listas de posibles instalaciones del narcotráfico en Venezuela, así como unidades militares cercanas al presidente Nicolás Maduro, que podrían ser objetivo de ataque, reveló ayer el periódico The New York Times.

El presidente Donald Trump ha aprobado medidas adicionales para presionar a Venezuela y prepararse para la posibilidad de una campaña militar más amplia, reportó el diario.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum a IP a aumentar el salario mínimo

Trump ha dado ya su visto bueno a los planes de la CIA para llevar a cabo medidas encubiertas dentro del país sudamericano, operaciones que podrían tener como objetivo preparar el terreno para futuras acciones, añadieron las fuentes.

Según NYT, Trump sostuvo dos reuniones con sus altos asesores la semana pasada en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para abordar el tema de Venezuela y revisar las opciones.

No se conocen las eventuales acciones encubiertas de la CIA, ni cuándo podrían llevarse a cabo.

El líder republicano aún no ha autorizado el despliegue de fuerzas de combate sobre el terreno en Venezuela, por lo que la siguiente fase de la creciente campaña de presión de la Administración estadounidense sobre el Gobierno de Maduro podría ser el sabotaje o algún tipo de operaciones cibernéticas, psicológicas o de información.

Es probable que cualquier acción encubierta de la CIA preceda a los ataques militares contra las instalaciones del narcotráfico y las unidades militares.

Temas


Ataques
Guerras
Violencia

Localizaciones


Venezuela

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales presentaron la expectativa que se tiene con este programa de cara al 2030.

Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030
El gobernador Manolo Jiménez detalló las obras que se han realizado en materia de infraestructura vial y movilidad para la Región Sureste.

Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

El gobierno de Claudia Sheinbaum firmó un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona para crear la Supercomputadora Nacional, que fortalecerá el SAT, el clima, la IA y el campo.

Sheinbaum impulsa supercomputadora nacional para IA, Clima y datos del SAT; firma convenio

México será sede del APEC 2028; Ebrard destaca impulso al comercio, cadenas de suministro y economía digital. Evento incluirá a MIPYMES y startups.

México será sede de APEC 2028 y fortalece liderazgo económico global, confirma Ebrad

Morena exhibió facturas que señalan que Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, habría recibido más de dos millones de pesos del PAN, pese a haberse declarado apartidista.

Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, recibió pagos del PAN, revela Morena
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

Los trabajos que se estarán solicitando de entrada para la construcción del tren son del área de la construcción como lo son electricistas, plomeros, carpinteros y albañiles. FOTO: ESPECIAL.

Anuncian Feria de Empleo en Saltillo; se ofrecerán vacantes para obra del tren Saltillo–Nuevo Laredo
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 19 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos