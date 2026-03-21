Amenaza Trump con mandar ICE a aeropuertos por bloqueo demócrata

El presidente Donald Trump amenazó con mandar agentes del ICE a aeropuertos e implementar ‘medidas de seguridad sin precedentes’ si los demócratas no firman acuerdo tras un mes de paro de labores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

‘Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos, donde implementarán medidas de seguridad sin precedentes, incluyendo el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que hayan ingresado a nuestro país’, publicó.