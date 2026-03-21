Amenaza Trump con mandar ICE a aeropuertos por bloqueo demócrata

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Internacional
/ 21 marzo 2026
    Amenaza Trump con mandar ICE a aeropuertos por bloqueo demócrata
    Trump amenaza a demócratas con poner agentes de ICE si continúan con el bloqueo del Congreso. Vanguardia
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por Reforma

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Tras bloqueo presupuestal del Partido Demócrata contra el financiamiento del TSA, Trump propone medidas severas

El presidente Donald Trump amenazó con mandar agentes del ICE a aeropuertos e implementar ‘medidas de seguridad sin precedentes’ si los demócratas no firman acuerdo tras un mes de paro de labores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos, donde implementarán medidas de seguridad sin precedentes, incluyendo el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que hayan ingresado a nuestro país’, publicó.

Espero con ansias ver a ICE en acción en nuestros aeropuertos’, agregó.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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