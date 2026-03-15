Amenazan tormentas eléctricas y tornados en gran parte de EU; cancelan más de 600 vuelos

CHICAGO.-Un amplio e irregular mosaico de clima severo retumbó el domingo en gran parte de Estados Unidos, dejando fuertes nevadas y volviendo intransitables las carreteras en el Alto Medio Oeste, mientras vientos intensos y dañinos barrían las Llanuras. Hawai también seguía afectado por graves inundaciones.

Y algunas zonas del centro-sur se preparaban para tormentas eléctricas hacia el final del día, que —según los meteorólogos— se extenderán hacia el este y para el lunes amenazarán una gran franja del este de Estados Unidos, con los estados del Atlántico medio —incluido Washington, D.C.— como los más expuestos a vientos fuertes y tornados.

TE PUEDE INTERESAR: Impactan embajada de EU en Irak; circulan videos de humo y llamas del edificio

Los golpes sucesivos de nieve, viento y clima severo “van a afectar la mitad oriental de Estados Unidos”, dijo en una entrevista el meteorólogo principal de AccuWeather, Tyler Roys. Más allá de la amenaza para vidas y propiedades, “ya sean ráfagas de viento de una línea de turbonada, una ventisca o nieve, o simplemente viento por la tormenta, estamos hablando de varios aeropuertos importantes que se verán afectados”.

CANCELACIÓN DE VUELOS

Más de 30 centímetros (1 pie) de nieve cayeron en algunas zonas de Minnesota y Wisconsin hasta la mañana del domingo, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, y es probable que caigan varios centímetros más en el área de Minneapolis, y también hay advertencias de ventisca.

Más de 600 vuelos con salida o llegada al Aeropuerto Internacional Minneapolis–Saint Paul fueron cancelados el domingo, según FlightAware, un sitio web para rastrear vuelos. Decenas más que pasaban por Detroit también fueron cancelados.

Es probable que zonas del centro de Wisconsin y la Península Superior de Michigan vean más de 61 cm de nieve (2 pies), con totales aislados más altos, señaló Roys. Acumulaciones menores en lugares como Chicago y Milwaukee aun así probablemente generarán problemas para los viajeros, agregó.

El conductor de quitanieves de Wisconsin, Aaron Haas, comentó que era una de las peores tormentas que había visto en años. El domingo, apilaba montones de nieve tan altos como su camión en la localidad de Marshfield.

“No se puede ver nada cuando estás en las autopistas fuera de la ciudad”, afirmó.

Jim Allen, de 45 años, que vive en la Península Superior, contó que su familia se abasteció de artículos esenciales y que estaba listo para retirar nieve varias veces con la pala y el soplador de nieve.

“Básicamente estamos preparados para refugiarnos unos días si hace falta”, expresó Allen.