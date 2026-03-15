Amenazan tormentas eléctricas y tornados en gran parte de EU; cancelan más de 600 vuelos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 15 marzo 2026
    Amenazan tormentas eléctricas y tornados en gran parte de EU; cancelan más de 600 vuelos
    En esta foto proporcionada por el condado Maui, un barco está encallado en una playa frente a Kihei, Hawai, durante una fuerte lluvia. AP.

Se emitieron advertencias en las carreteras en Minnesota, Michigan y Wisconsin, en donde se estima que las condiciones empeoren con baja visibilidad y calzadas cubiertas de nieve

CHICAGO.-Un amplio e irregular mosaico de clima severo retumbó el domingo en gran parte de Estados Unidos, dejando fuertes nevadas y volviendo intransitables las carreteras en el Alto Medio Oeste, mientras vientos intensos y dañinos barrían las Llanuras. Hawai también seguía afectado por graves inundaciones.

Y algunas zonas del centro-sur se preparaban para tormentas eléctricas hacia el final del día, que —según los meteorólogos— se extenderán hacia el este y para el lunes amenazarán una gran franja del este de Estados Unidos, con los estados del Atlántico medio —incluido Washington, D.C.— como los más expuestos a vientos fuertes y tornados.

TE PUEDE INTERESAR: Impactan embajada de EU en Irak; circulan videos de humo y llamas del edificio

Los golpes sucesivos de nieve, viento y clima severo “van a afectar la mitad oriental de Estados Unidos”, dijo en una entrevista el meteorólogo principal de AccuWeather, Tyler Roys. Más allá de la amenaza para vidas y propiedades, “ya sean ráfagas de viento de una línea de turbonada, una ventisca o nieve, o simplemente viento por la tormenta, estamos hablando de varios aeropuertos importantes que se verán afectados”.

CANCELACIÓN DE VUELOS

Más de 30 centímetros (1 pie) de nieve cayeron en algunas zonas de Minnesota y Wisconsin hasta la mañana del domingo, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, y es probable que caigan varios centímetros más en el área de Minneapolis, y también hay advertencias de ventisca.

Más de 600 vuelos con salida o llegada al Aeropuerto Internacional Minneapolis–Saint Paul fueron cancelados el domingo, según FlightAware, un sitio web para rastrear vuelos. Decenas más que pasaban por Detroit también fueron cancelados.

Es probable que zonas del centro de Wisconsin y la Península Superior de Michigan vean más de 61 cm de nieve (2 pies), con totales aislados más altos, señaló Roys. Acumulaciones menores en lugares como Chicago y Milwaukee aun así probablemente generarán problemas para los viajeros, agregó.

El conductor de quitanieves de Wisconsin, Aaron Haas, comentó que era una de las peores tormentas que había visto en años. El domingo, apilaba montones de nieve tan altos como su camión en la localidad de Marshfield.

“No se puede ver nada cuando estás en las autopistas fuera de la ciudad”, afirmó.

Jim Allen, de 45 años, que vive en la Península Superior, contó que su familia se abasteció de artículos esenciales y que estaba listo para retirar nieve varias veces con la pala y el soplador de nieve.

“Básicamente estamos preparados para refugiarnos unos días si hace falta”, expresó Allen.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Invierno
Nieve
Tormentas

Localizaciones


Estados Unidos

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Declaraciones se dieron en medio de un nuevo intercambio de posturas entre ambos gobiernos sobre la estrategia para combatir a los cárteles.

Sheinbaum rechaza dichos de Trump y afirma que en México ‘gobierna el pueblo’
La autenticidad de la credencial podrá comprobarse incluso sin conexión a internet mediante aplicaciones.

INE actualizará el QR de la credencial para ampliar seguridad y control de datos personales
Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA México, falleció en un accidente vehicular en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo, en el Estado de México.

Hijo del director general de BBVA México fallece en accidente automovilístico en Edomex
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sorpresivamente volvió a salir de su retiro, y “reapareció” en redes sociales, esta vez en defensa de Cuba para externar solidaridad con el pueblo.

AMLO reaparece por Cuba, invita a mexicanos y mexicanas a donar en cuenta bancaria
Según los informes, el país entró en la guerra con un número reducido de interceptores, mientras que se ha visto sometido a una gran presión debido a los ataques iraníes.

¿Tiene Israel escasez de interceptores de misiles?
Padres de niños que fueron víctimas de las plataformas de redes sociales se abrazan a las afueras del Tribunal Superior de Los Ángeles tras escuchar los alegatos finales.

Histórico juicio contra Meta y Google por que provoca una supuesta adicción a redes llega a etapa final
Un mural de la superestrella del fútbol Lionel Messi, en un restaurante argentino en Miami, Florida.

Messi, Trump y un debate político en Argentina
Imagen de archivo de la isla de Karg. El Ejército iraní aseguró que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio.

EU bombardea sitios militares en la estratégica isla irani Kharg