American Airlines invertirá mil millones de dólares para ampliar el Aeropuerto de Miami

MIAMI.- American Airlines anunció una inversión de mil millones de dólares para ampliar el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), trabajos que comenzarán en 2027 y concluirán en 2030.

Asimismo la aerolínea busca ampliar sus operaciones al prever “su mayor itinerario de verano en la historia este año”, al operar más de 380 vuelos diarios desde MIA a 155 destinos en 45 países.

De acuerdo al director general de empresa aérea, Robert Isom, indicó que esta inversión, junto a nuevos salones premium y nuevas rutas, refleja el compromiso compartido con el Condado de Miami-Dade y el aeropuerto

“Esto asegurará que Miami permanezca como la entrada preeminente de Estados Unidos a Latinoamérica”, dijo.

Por su parte Daniella Levine Cava, alcaldesa del Condado, indicó que la expansión es una de las mejoras más monumentales de servicio al cliente dentro del plan de modernización del aeropuerto sin precedentes. “Lo que transformará la experiencia del pasajero en MIA desde la cabina hasta la calle dentro de los próximos 5 años”.

En la remodelación se se añadirán 17 puertas de embarque en la terminal D del aeropuerto para rutas internacionales, además de conexiones a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para la revisión de documentos.

Además se contemplan nuevas opciones de comida y compras, así como un “sistema mejorado” de manejo de equipaje, informó el Condado de Miami-Dade, que administra el aeropuerto, en un comunicado.

Añadió que el anuncio de American Airlines dentro del plan de inversión del condado de 9 mil millones de dólares para el aeropuerto, es el segundo con más visitantes internacionales de Estados Unidos y el que tiene más vuelos a Latinoamérica y el Caribe.