Ante conflicto en Irán, los precios de la energía se disparan a niveles inéditos en años

A medida que se ha intensificado la guerra de Irán, amenazando la producción y el transporte marítimo en Oriente Medio y golpeando a los mercados financieros, los precios del petróleo se dispararon cerca de los 120 dólares por barril el día de ayer

Alrededor de 15 millones de barriles de crudo, cerca del 20% del petróleo mundial, suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy.

No obstante, la amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente ha impedido que los petroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irán atraviesen el estrecho, que limita al norte con Irán.

Ante esto y de acuerdo a los informes, el precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, subió hasta 119.50 dólares por barril a primera hora del día, pero más tarde se negociaba por encima de 101 dólares por barril, un alza del 9%.

Asimismo West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, también se disparó por encima de 119.48 dólares por barril, pero retrocedió más cerca de 100 dólares.

Fue el pasado domingo que Irán nombró al ayatolá de línea dura Mojtaba Khamenei para suceder a su difunto padre como líder supremo, lo que indica que no habrá tregua en la guerra.

El nombramiento señala que Teherán no está cerca de renunciar a lo que considera una lucha por la existencia del país.

Ayer Bahréin acusó a Irán de atacar una planta desalinizadora vital para el suministro de agua potable, asimismo la compañía petrolera nacional de Bahrein declaró una situación de fuerza mayor para sus envíos después de que un ataque iraní incendiara su complejo de refinería.

Al momento En Estados Unidos, el precio promedio de un galón de gasolina regular subió a 3.48 dólares a primera hora del lunes, casi 50 centavos más que una semana antes, según la asociación automovilística AAA.

Asimismo el diésel, muy utilizado en el transporte marítimo, se vendía a unos 4.66 dólares por galón, un aumento semanal de más de 80 centavos.

LA GASOLINA SUBE 17% EN EU

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los 3.48 dólares por galón.

Según datos de la asociación automovilística AAA, el precio nacional de la gasolina ha aumentado casi un 17% desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero

La guerra, que ya suma diez días, ha provocado un fuerte repunte en los mercados energéticos.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó el domingo que el repunte de los precios de la energía podría prolongarse durante algunas semanas, pero no meses.

“En el peor de los casos, esto durará semanas, no meses”, y aseguró que Washington no tiene planes de atacar la industria energética iraní, incluido su sector petrolero o de gas natural.