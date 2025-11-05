Ante las amenazas de Trump, Zohran Mamdani y Nueva York están listos para dar la batalla

NUEVA YORK- El nuevo alcalde electo de Nueva York enfatizó su nuevo rol como defensor de la ciudad ante Donald Trump, quien anteriormente había amenazado no solo con retirarle fondos a esta urbe si Mamdani ganaba, sino que además lo arrestaría y lo deportaría. En su discurso tras saberse el ganador de las elecciones, Mamdani dirigió su discurso al presidente estadounidense desde el escenario en Brooklyn. TE PUEDE INTERESAR: Zohran Mamdani: Un socialista en Nueva York... pero sólo ahí ”Donald Trump, sé que estás viendo esto así que sube el volumen”, precisó el demócrata, que prosiguió diciendo “si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”. ”Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, añadió y enfatizó “así que escúchame, presidente Trump, cuando digo esto: Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por todos nosotros”. Por su parte, Trump, durante meses insultó a Mamdani y advirtió que la ciudad se arruinaría si él ganaba. “Los republicanos y los partidarios de Trump amanecieron hoy algo desconcertados. Si bien gran parte del análisis a posteriori se centrará en los puntos conflictivos culturales y la política identitaria, la conclusión principal debería ser clara: los votantes exigen alivio de las cargas cotidianas, sobre todo, controlar la inflación persistente e impulsar los salarios estancados, y la administración Trump y el Partido Republicano deben reorientarse en consecuencia”, explicó Josh Hammer, quien es editor general sénior de Newsweek y presentador de “The Josh Hammer Show”, en su artículo de opinión titilado “The Necessary Republican Reckoning” Mamdani, quien es un socialista democrático que llevó acabo su campaña con promesas progresistas. De acuerdo Gabe Whisnant, quien es es editor de noticias de última hora en Newsweek, con sede en Carolina del Norte, ayer emitieron su voto “más de dos millones de neoyorquinos”, siendo esta “la mayor participación en una contienda por la alcaldía en más de 50 años, según la Junta Electoral de la ciudad”.

Mamdani aseveró durante su discurso que “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”. “El próximo alcalde de Nueva York ya se perfila como una figura clave en la estrategia republicana para la lucha por el control de la Cámara de Representantes en 2026, según el brazo de campaña del partido”, apunta Whisnant. TRUMP Y NUEVA YORK Si bien la ciudad de Nueva York logró salir parcialmente incólume de los embates impulsados desde la administración Trump, quien envió a la Guardia Nacional a ciudades como Los Ángeles y Washington; el actual alcalde, Eric Adams, consiguió establecer una alianza inusitada con el presidente estadounidense, en cuya administración se desestimó un caso federal de corrupción contra Adams a cambio de que este respaldara a la agenda de inmigración del presidente. Durante las campañas electorales entre los candidatos a la alcaldía de esta ciudad, Trump amenazó con poner tijera a la financiación federal de la urbe y hacer del control total de esta metrópoli. ”Será el alcalde Trump” si Mamdani gana, aseveró el exgobernador Andrew Cuomo en su último debate, haciendo hincapié en que Mamdani era muy inexperto y vulnerable para negociar de forma eficaz con el mandatario republicano. ”El Partido Demócrata se ha rendido al radical socialista Zohran Mamdani y a la turba de extrema izquierda que ahora dirige el espectáculo”, argumentó el portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Mike Marinella, a través de un comunicado, y concluyó diciendo que “han abrazado con orgullo la desfinanciación de la policía, la abolición del ICE, el gravar a los estadounidenses trabajadores hasta la muerte y reemplazar el sentido común con el caos. Cada demócrata de la Cámara de Representantes es cómplice tonto en el colapso de su partido, y los votantes les harán pagar en 2026”. ¿QUIEN ES ZOHRAN MAMDANI? A sus 34 años, el demócrata socialista Mamdani logró salir victorioso en unas elecciones locales que contó con la participación más alta desde 1969, no obstante a los esfuerzos del ‘establishment’, liderados por Trump y magnates tales como Elon Musk, de poner un freno a su avance con mensajes y dinero. Ayer consiguió convertirse en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892, durante su campaña dijo que su juventud tenía dos alicientes: “la arrogancia de un sentido innato de la posibilidad” y la “humildad porque no lo sabes todo, y debes rodearte de expertos”. Mamdani nació en Kampala, Uganda, después se mudó a Nueva York con su familia cuando él tenía 7 años. Asistió a la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y más tarde se graduó en Estudios Africanos en el Bowdoin College, en donde cofundó el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina. El nuevo alcalde electo está casado con Rama Duwaji, quien es una artista siria de 27 años que reside en Brooklyn, ambos se conocieron en la aplicación de citas Hinge. Su madre, Mira Nair, es una famosa directora de cine y su padre Mahmood Mamdani, es profesor en la Universidad de Columbia. Ambos padres son exalumnos de Harvard. TE PUEDE INTERESAR: Zohran Mamdani es virtual ganador en las primarias demócratas para la Alcaldía de Nueva York Antes de que decidiera entrar a la política, laboró como asesor de vivienda, en donde ayudó a los ciudadanos de bajos ingresos en Queens a luchar contra los los abandonos. Mamdani es musulman y durante su campaña visitó mezquitas con y publicó un vídeo en urdu entorno a la crisis del costo de la vida en la ciudad.

”Sabemos que manifestarse públicamente como musulmán también implica sacrificar la seguridad que a veces encontramos en las sombras”, expresó durante un mitin. LA IZQUIERDA DEMÓCRATA CELEBRA SU TRIUNFO Una vez que se confirmó la victoria de Mamdani la izquierda neoyorquina celebró entre vítores y al grito de “¡Palestina libre!”. En Astoria (Queens), que es el barrio en donde reside Mamdani, la organización Socialistas Demócratas de América (DSA) reunió en el Bohemian Hall & Beer Garden, que es un pub al aire libre, a cerca de 1,500 personas, muchas de ellas ataviadas con camisetas y gorras amarillas y azules con el nombre del político bordado. La victoria de Mamdani, fue recibida con el cántico “¡Zohran, Zohran!” y entre gritos de “¡Palestina libre!”, ya el alcalde electo defiende la causa propalestina.. ”Me siento muy comprometida con la causa palestina, y me hace muy feliz ver a un candidato a la alcaldía que habla en apoyo a Gaza”, expresa a la Agencia de Noticias EFE Maham, que fue una de las asistentes al evento y aunque es originaria de Pensilvania vive en la Gran Manzana.

“Espero que cumpla sus promesas y mantenga sus principios porque esta causa me importa mucho”, concluyó Maham. La DSA cuenta con más de 90,000 miembros y a la que pertenecen Mamdani y así como otros políticos progresistas tales como Alexandria Ocasio Cortez.

”Creo que estas elecciones han servido de catalizador para que nuestra generación se interese más por la política y se entusiasme con los políticos elegidos. Y estamos viendo cómo se produce este cambio delante nuestros propios ojos”, detalló a EFE Amelia, una joven que votó por Mamdani.

Bernie Sanders, senador demócrata y líder progresista, escribió en su cuenta de X “Con un 1% en las encuestas, @ZohranKMamdani logró una de las mayores sorpresas políticas de la historia moderna de Estados Unidos. Sí. Podemos crear un gobierno que represente a la clase trabajadora y no al 1%. Espero con interés trabajar con Zohran mientras construye una ciudad que funcione para todos”.