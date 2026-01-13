Anuncia SIP foros para analizar impacto de IA en el periodismo

Internacional
/ 13 enero 2026
    Anuncia SIP foros para analizar impacto de IA en el periodismo
    Se realizarán conversaciones presenciales y virtuales para dialogar, por ejemplo, los desafíos éticos con la IA. FOTO: UNSPLASH
EFE
por EFE

Ia
Periodismo

Organizaciones


SIP

Se llevarán a cabo durante las próximas semanas diferentes eventos para reflexionar sobre las nuevas tecnologías

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este martes la apertura de un ciclo de diálogo sobre inteligencia artificial y medios en América Latina destinado a la reflexión y el aprendizaje sobre el impacto de la IA en el periodismo, la educación y la sostenibilidad.

La iniciativa organizará webinarios, desarrollará conversaciones especializadas y espacios de debate a lo largo de 2026 tanto de manera virtual como presencial en encuentros y eventos que la SIP organice, informó en un comunicado el organismo.

“Este diálogo permanente refleja el compromiso de la SIP de acompañar a los medios de comunicación en la comprensión y adopción responsable de las profundas transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial”, dijo el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría.

Los primeros cuatro webinarios abordarán los procesos editoriales, los modelos de negocio, la formación de nuevas generaciones de periodistas y los desafíos éticos asociados a la verificación, la precisión y la confianza pública.

El primero de ellos se desarrollará el 22 de enero y estará centrado en el impacto de las nuevas tecnologías en la producción, distribución y consumo de noticias, mientras que el 5 de febrero se reflexionará sobre cómo la IA está redefiniendo la formación de los periodistas.

Posteriormente, el 19 de febrero, el evento virtual se centrará en la implementación de la IA en las redacciones y su aplicación en procesos editoriales, mientras que el 5 de marzo arrojará una mirada a los desafíos en materia de verificación, precisión informativa y sostenibilidad.

“El diálogo permanente reunirá a especialistas, académicos y líderes de redacciones para identificar tendencias emergentes, compartir experiencias prácticas y explorar oportunidades y riesgos que plantea la IA para el futuro del periodismo en América Latina”, concluyó el comunicado.

La SIP, compuesta por más de mil 300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

