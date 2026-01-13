La inflación interanual en EU se mantuvo en 2.7% en diciembre de 2025

WASHINGTON- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se mantuvo en un 2.7% en diciembre de 2025, al mismo nivel del dato de noviembre y a tono con las predicciones del mercado

De acuerdo al Buró de Estadísticas Laborales (BLS), la inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable en un 2.6% respecto al mes anterior.

Sin embargo, debido a los efectos aún palpables de la política arancelaria del presidente Donald Trump, este índice se mantuvo ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, que pronosticaban uno más elevado.

Para los expertos, que esperaban un alza en torno al 2.7% interanual en el dato subyacente, estos índices podrían ser una señal de que la inflación se está moderando.

Se estima que esto influiría en la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre política monetaria en su reunión del 27 y 28 de enero próximos.

En términos mensuales, el IPC subió un 0.3% en el último mes del año pasado después del incremento de 0.2% en noviembre.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0.2%, el mismo del periodo anterior, reveló el reporte del BLS.

El índice de la vivienda, que aumentó un 0.4% en diciembre, fue el principal impulsor de la crecida mensual de la inflación en Estados Unidos.

Por otro lado, el precio de los alimentos creció un 0.7% al mismo nivel del índice de alimentos para el consumo en el hogar y el índice de alimentos consumidos fuera del hogar.

Asimismo el índice de energía aumentó un 0.3%, después del repunte del 1.1% anterior, a pesar de la caída del 0.5% en los precios de la gasolina, que crecieron un 3% en noviembre. En términos interanuales, el índice de alimentos subió un 3.1% y la energía un 2.3%.

Además las tarifas aéreas, la atención médica, la ropa, el cuidado personal, la recreación y la educación estuvieron entre los índices que aumentaron en diciembre.

Entre los que disminuyeron se incluyen los sectores de comunicaciones, automóviles y camiones usados, y muebles y artículos para el hogar.

Cabe recordar que el cierre del gobierno federal ha restado claridad al análisis del incierto panorama económico actual y complicado el trabajo de Fed, que sigue muy de cerca estas cifras en sus decisiones.

Tras el registro de la inflación, el presidente Donald Trump renovó la presión sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para que baje los tipos de interés, como ha pedido desde su regreso a la Casa Blanca hace un año.

“Esto significa que Jerome ‘Tardón’ Powell debería bajar las tasas de interés, ¡de forma significativa! Si no lo hace, ¡seguirá siendo un demasiado tarde!”, insistió el mandatario.

El pasado domingo trascendió una polémica investigación judicial contra Powell y las advertencias de prestigiosos economistas sobre la necesidad de mantener la independencia del banco central.

No obstante, la Casa Blanca aseguró que Donald Trump no solicitó ninguna indagación en su contra.