AP, Washington Post, Reuters y Minnesota Star Tribune entre los laureados por los premios Pulitzer

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    AP, Washington Post, Reuters y Minnesota Star Tribune entre los laureados por los premios Pulitzer
    Logotipo de los Premios Pulitzer en la Universidad de Columbia, 28 de mayo de 2019, en Nueva York. AP/Bebeto Matthews

Los premios de periodismo son para trabajos realizados en 2025 por sitios de noticias, periódicos, revistas y servicios de noticias por cable de Estados Unidos en texto, foto y audio

NUEVA YORK- El Washington Post ganó el lunes el Premio Pulitzer en la categoría de servicio público por examinar los amplios y accidentados recortes y cambios del gobierno del presidente Donald Trump en las agencias federales, mientras que The Associated Press obtuvo el premio en la categoría de reportaje internacional.

La cobertura del Post sacó a la luz los detalles vertiginosos y a veces sombríos del impulso de Trump por remodelar el gobierno nacional, y los jueces atribuyeron al Post el mérito de detallar lo que los cambios significaban para los estadounidenses.

Julie K. Brown, de The Miami Herald, recibió una mención especial por el reportaje que publicó hace casi una década, en el que llamó la atención sobre los abusos de Jeffrey Epstein. The New York Times ganó tres galardones, Reuters obtuvo dos y medios más pequeños, desde The Connecticut Mirror hasta el podcast “Pablo Torre Finds Out”, también obtuvieron reconocimientos en un complicado año para el periodismo estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/amlo-llama-gran-farsa-a-premios-pulitzer-por-reconocer-al-new-york-times-y-propublica-GB11894471

El Post recortó a una tercera parte de su personal en los últimos meses, CBS News anunció el cierre de su servicio de radio luego de casi un siglo, The Associated Press ofreció indemnizaciones a más de 120 periodistas y algunos periódicos regionales también tuvieron dificultades. La adquisición de CNN por parte de Paramount, empresa matriz de CBS, ha planteado preguntas sobre el futuro de esas cadenas. En tanto, el presidente Donald Trump sigue arremetiendo contra, y a veces demandando, a medios cuya cobertura considera objetable.

“Este siempre es un día de celebración en nuestras comunidades, pero quizá hoy más que nunca enfrentamos enormes” desafíos, dijo la administradora del premio, Marjorie Miller, en una transmisión en vivo en la que se dieron a conocer los premios.

“Reportaje amplio y profundamente impactante”

A lo largo de tres años, miles de páginas de documentos y numerosas entrevistas, el proyecto de la AP encontró que empresas estadounidenses ayudan a sentar las bases del sistema del gobierno chino para monitorear y vigilar a sus ciudadanos.

Otras historias incluyeron un vistazo a cómo, a través de distintos presidentes, Washington permitió que las empresas tecnológicas y Beijing eludieran regulaciones destinadas a impedir que China accediera a ciertos materiales, como chips avanzados de computadora.

“Fue un reportaje amplio y profundamente impactante, el tipo de trabajo que destaca las fortalezas únicas de la sala de redacción global y multiformato de AP”, dijo la editora ejecutiva Julie Pace en un correo electrónico al personal. Pace es parte de los nuevos miembros de la Junta del Pulitzer.

Reuters ganó el premio en la categoría de reportaje nacional. Su trabajo examinó cómo Trump ha utilizado al gobierno federal y la influencia de sus partidarios para ampliar la autoridad presidencial y tratar de castigar a sus adversarios, señalaron los jueces del premio.

Fue uno de dos premios para Reuters. Su reportaje sobre el gigante de las redes sociales Meta ganó un premio en la categoría recientemente reactivada de cobertura de fuente.

La cobertura del periódico Minnesota Star Tribune sobre el tiroteo del año pasado en una escuela católica de Minneapolis obtuvo el galardón en la categoría de noticias de última hora.

Los jueces elogiaron la “exhaustividad y compasión” con que el periódico reportó sobre la masacre ocurrida en su ciudad. Dos niños murieron y más de una docena de otras personas resultaron heridas cuando el agresor abrió fuego durante la primera misa del año académico en la escuela. Posteriormente, el agresor fue hallado muerto por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

El Post también ganó el premio de reportaje fotográfico por un ensayo visual sobre una familia que recibe a su primogénito mientras el padre del niño lidiaba con un cáncer terminal.

Ganadores se anuncian una semana después de ataque en cena de prensa

El anuncio de los Pulitzer, por lo general seguido por una cena más adelante en el año, se produjo poco más de una semana después que un hombre armado irrumpiera en un punto de control de seguridad e intercambiara disparos con agentes del Servicio Secreto fuera de otro gran evento para periodistas estadounidenses, la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. El hombre ahora está acusado de intentar asesinar a Trump, quien asistía al evento por primera vez como presidente.

Los premios Pulitzer de periodismo son para trabajos realizados en 2025 por sitios de noticias, periódicos, revistas y servicios de noticias por cable de Estados Unidos en texto, foto y audio. El video y los gráficos pueden ser parte de un paquete de candidatura. Los sitios web de estaciones de televisión y radio también son elegibles, si sus candidaturas se centran en material escrito.

Por separado, los premios del lunes también honraron libros, música y teatro.

Los Premios Pulitzer fueron establecidos en el testamento del editor de periódicos Joseph Pulitzer y se otorgaron por primera vez en 1917. Los ganadores reciben 15 miñ dólares, y el prestigioso premio de servicio público otorga una medalla de oro.

Las decisiones las toma la Junta del Pulitzer, con sede en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Periodismo
Periodistas
Premios Pulitzer

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


The Washington Post

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo
true

Traidores de la Patria: ¿son quienes pactan con el crimen o quienes los exhiben?
La petrolera enfrenta además una “bomba de tiempo” con pasivos laborales récord de 1.49 billones de pesos y vencimientos de deuda por 204.8 mil millones para lo que resta del año.

Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años
El informe elaborado por Hacienda revela que el gasto programable fue el rubro con mayores ajustes, al ejercer 557 mil 65.2 millones de pesos más de lo estimado.

Revelan que Gobierno de Sheinbaum rebasó tope de endeudamiento
La SCJN elimina el requisito de 5 años en concubinato para pensión del ISSSTE y fija nuevos criterios. Conoce requisitos del IMSS y reglas clave en 2026.

Parejas en concubinato podrán acceder a pensión por viudez del IMSS e ISSSTE tras el fallo de la SCJN; estos son los requisitos
Anteriormente, las opciones para sacar una cita era por teléfono o internet; sin embargo, se presentaba interferencias. Por lo que, recientemente se implementó otro método más sencillo, práctica y accesible.

La opción para sacar una cita de pasaporte mexicano en poco tiempo
La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos sufrió una cancelación masiva de fechas tras reportes de baja venta de boletos. El fenómeno se extiende a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Cancelan en EU a Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar por bajas ventas en boletos tras escándalos y relación con Christian Nodal
El Club América evitó perder en la mesa ante Pumas tras la resolución de la FMF, que descartó alineación indebida pero impuso una multa. La polémica crece tras las declaraciones de Arturo Brizio, quien asegura que sí hubo infracción.

América libra alineación indebida ante Pumas y se resolverá en la cancha: Arturo Brizio asegura que sí hubo faltas al reglamento