Aplazan nuevamente la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York

Originalmente, la sesión estaba programada para el lunes 13 de abril a las 10:00 horas. La audiencia será encabezada por el juez federal Brian Cogan , quien anteriormente llevó el proceso judicial y dictó sentencia contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, aplazó por segunda vez la audiencia de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa. La decisión se tomó a solicitud conjunta de la defensa y de fiscales federales, y la nueva fecha fue fijada para el próximo 18 de mayo.

DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD DE ‘EL MAYO’ FORMA PARTE DE ESTRATEGIA DE LA DEFENSA

Durante las audiencias de procedimiento celebradas en Nueva York, Zambada García se declaró culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y narcoterrorismo que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La aceptación de culpabilidad forma parte de la estrategia legal diseñada por su abogado, Frank Pérez. De acuerdo con lo expuesto, esta decisión permitiría que, tras la sentencia, el acusado pueda eventualmente concretar un acuerdo de cooperación con los fiscales federales.

SEÑALAN POSIBLE COOPERACIÓN CON AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES

Desde su llegada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, cuando arribó a un aeropuerto municipal de Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Zambada García fue considerado como un posible testigo cooperante del Departamento de Justicia.

Como parte de los acuerdos previos al proceso de sentencia, la defensa del acusado logró que los fiscales federales retiraran la posibilidad de que se solicite la pena de muerte dentro de las opciones de condena.