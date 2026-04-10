Aplazan nuevamente la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York

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Internacional
/ 10 abril 2026
    Aplazan nuevamente la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York
    Corte federal en Brooklyn concede segunda prórroga solicitada por defensa y fiscales; el acusado se declaró culpable de narcotráfico y otros cargos VANGUARDIA

Fue reprogramada, nuevamente, la audiencia donde se emitirá una sentencia a Ismael ‘El Mayo’ Zambada; defensa y fiscalía negocian posible cooperación

La Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, aplazó por segunda vez la audiencia de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa. La decisión se tomó a solicitud conjunta de la defensa y de fiscales federales, y la nueva fecha fue fijada para el próximo 18 de mayo.

Originalmente, la sesión estaba programada para el lunes 13 de abril a las 10:00 horas. La audiencia será encabezada por el juez federal Brian Cogan, quien anteriormente llevó el proceso judicial y dictó sentencia contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

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DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD DE ‘EL MAYO’ FORMA PARTE DE ESTRATEGIA DE LA DEFENSA

Durante las audiencias de procedimiento celebradas en Nueva York, Zambada García se declaró culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y narcoterrorismo que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La aceptación de culpabilidad forma parte de la estrategia legal diseñada por su abogado, Frank Pérez. De acuerdo con lo expuesto, esta decisión permitiría que, tras la sentencia, el acusado pueda eventualmente concretar un acuerdo de cooperación con los fiscales federales.

SEÑALAN POSIBLE COOPERACIÓN CON AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES

Desde su llegada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, cuando arribó a un aeropuerto municipal de Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Zambada García fue considerado como un posible testigo cooperante del Departamento de Justicia.

Como parte de los acuerdos previos al proceso de sentencia, la defensa del acusado logró que los fiscales federales retiraran la posibilidad de que se solicite la pena de muerte dentro de las opciones de condena.

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La audiencia programada para mayo forma parte de la fase final del proceso judicial en su contra. En este periodo, tanto la defensa de ‘El Mayo’ como la fiscalía pueden continuar negociaciones relacionadas con la eventual cooperación del acusado.

Las autoridades estadounidenses han señalado que el proceso continúa conforme al calendario judicial actualizado, mientras se mantienen los procedimientos correspondientes para determinar la sentencia definitiva.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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