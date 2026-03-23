¡Era una trampa de Los Chapitos! Sedena intercedió por hija de ‘El Mayo’ para evitar una masacre: Riva Palacio

CDMX.- La detención de Mónica del Rosario Zambada fue una operación orquestada por Los Chapitos para provocar una masacre de civiles y responsabilizar a La Mayiza, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio. De acuerdo con los datos revelados hoy en su columna “Estrictamente Personal”, la trampa que habría sido tendida a la Marina por parte de la facción de Iván Archivaldo Guzmán se descubrió gracias a información de inteligencia de Estados Unidos.

Gracias a la intervención de la Sedena y al equipo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, refiere el analista, se logró evitar una tragedia que habría significado un golpe al gobierno de Claudia Sheinbaum. “De haber caído en la trampa, dijo una fuente de inteligencia, no sólo el gabinete de seguridad habría resultado afectado, sino que también le habría significado un golpe a la Presidenta, cuya magnitud sólo se hubiera alcanzado a ver en función del número de personas asesinadas en esa zona”, refiere en su artículo. Este evento, según Riva Palacio, representa el momento más crítico que ha enfrentado la actual administración, derivado de un engaño táctico donde la Marina actuó bajo una “carnada” puesta por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

CAYÓ LA MARINA EN LA TRAMPA DE LOS CHAPITOS EN BUSCA DE RECONSTRUIR SU CREDIBILIDAD La columna detalla que el aseguramiento ocurrió el miércoles en El Salado, Sinaloa –no el jueves, como se informó–, mediante un operativo de las fuerzas especiales de la Marina que buscaba originalmente sólo a Marco Antonio Zazueta Osuna, “El Zazuetón”, esposo de Mónica Zambada. La información, añade, fue filtrada presuntamente por René Bastidas, “El 00”, un narcotraficante que, según las fuentes, operó para Los Chapitos para dirigir a los marinos hacia la hija de “El Mayo” Zambada. “Lo que no les dijo (Bastidas), de acuerdo con las fuentes, era que el objetivo (“El Zazuetón”) no estaba en la casa, a donde dirigió a las fuerzas especiales de la Marina, que se encontraron con su esposa y un menor, asumiendo que la capturarían”, detalla. Riva Palacio refiere que la Marina aceptó la información en un intento por recuperar la “credibilidad y confiabilidad”, tras verse salpicada por casos de corrupción en aduanas, como el huachicol fiscal. “La Marina, según la fuente de inteligencia, ha estado recibiendo información directa o indirecta de Los Chapitos, que les había permitido asestar varios golpes... Lo que les notificó Bastidas se inscribía en esa dinámica de apuntar a los adversarios”, explica el autor de Estrictamente Personal”.

SEDENA Y EL GABINETE DE SEGURIDAD ACTUARON RÁPIDO TRAS DESCUBRIR LA TRAMPA La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gabinete de Seguridad, con información de inteligencia proveniente de Estados Unidos, actuaron rápido tras detectar que se trataba de una trampa por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. De acuerdo con la información expuesta por Riva Palacio en su columna, agencias de inteligencia de EU interceptaron “transmisiones por radio en la frecuencia UHF” de Iván Archivaldo Guzmán ordenando a sus sicarios prepararse para “atacar a personas inocentes, con el fin de provocar una matanza y adjudicársela a La Mayiza”. En ese contexto, la liberación de Mónica Zambada habría sido una decisión estratégica para desactivar el riesgo de una masacre, en cuya decisión influyeron al menos dos variables: - La operación era ilegal al no existir órdenes de aprehensión vigentes contra Mónica Zambada ni en México ni en Estados Unidos. - La inestabilidad y violencia que desataría su detención. “De acuerdo con la información que ha trascendido, la intención de la Marina era detenerla, pero la Secretaría de la Defensa se interpuso... Al final de la discusión, la variable de la inestabilidad fue la que se sobrepuso y decidieron liberarla. Detrás de esto, había información de inteligencia estadounidense que fortaleció esa posición, que respaldaba la Secretaría de Seguridad”, escribe en su artículo el periodista.

Omar García Harfuch asegura que Mónica Zambada, hija de “El Mayo”, nunca fue detenida. Según su versión, solo fue localizada junto a una menor y ambas fueron “resguardadas” por seguridad, ya que no existía orden de aprehensión en México ni en EE.UU.



Muy raro... ¿entonces qué... pic.twitter.com/FdOGq9WsSd — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) March 20, 2026

Durante la conferencia de prensa del viernes 20 de marzo, tras circular la información de la captura y liberación de la hija de “El Mayo”, García Harfuch aclaró que Mónica Zambada nunca fue detenida, sólo custodiada “momentáneamente” mientras se corroboraba que no tuviera órdenes de aprehensión. “Ella nunca fue detenida. De manera momentánea estaba bajo custodia: primero, para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad. Y, sobre todo, para una cosa: verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos”, refirió el secretario. La hija de Ismael Zambada no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos, pese a que desde 2007 se encuentra en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta participación como operadora financiera del Cártel de Sinaloa.

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